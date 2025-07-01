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快訊／國1北上桃園段自小客火燒車！2人急逃生　後方回堵3公里

▲國一北上桃園段今天上午11時38分一輛自小客車停靠避車彎後突然起火燃燒，濃煙直竄雲霄。（圖／國道一隊提供）

▲國一北上桃園段今天上午11時38分一輛自小客車停靠避車彎後突然起火燃燒，濃煙直竄雲霄。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號北向桃園段今（1）日近中午時分發生火燒車事故，國道一隊據報後通報桃園市消防局119協助，警消到場後於20分鐘內撲滅火勢，所幸駕駛呂姓男子與1名乘客及時逃生未受傷躲過一劫，但整輛自小客車燒到僅剩鐵架，至於起火原因仍由消防人員鑑識確認，這場火燒車事故導致後方回堵約3公里，直至中午12時52分完全排除，全線恢復通車。

▲國一北上桃園段今天上午11時38分一輛自小客車停靠避車彎後突然起火燃燒，桃園市消防局龜山分隊消防人員灌救滅火。（圖／國道一隊提供）

▲國一北上桃園段今天上午11時38分一輛自小客車停靠避車彎後突然起火燃燒，桃園市消防局龜山分隊消防人員灌救滅火。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，大隊勤務指揮中心於今日上午11時38分許接獲通報，國道1號北向44.6公里避車彎有自小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車到場處理，並通知桃園市119派消防車協助，第一大隊龜山分隊派出5輛消防車、16名警消於上午11時51分抵達現場灌救，火勢在中午12時11分完全撲滅，但自小客車已全毀，所幸並無人員受困受傷。

▲國一北上桃園段今天上午11時38分一輛自小客車停靠避車彎後突然起火燃燒，桃園市消防局龜山分隊消防人員迅速撲滅火勢。（圖／國道一隊提供）

▲國一北上桃園段今天上午11時38分一輛自小客車停靠避車彎後突然起火燃燒，桃園市消防局龜山分隊消防人員迅速撲滅火勢。（圖／國道一隊提供）

國道一隊表示，自小客車49歲呂姓男子駕駛小客車，行經北向44.6公里處時，發現車輛有異狀，趕緊停靠避車彎下車察看，隨即車輛起火燃燒，警消獲報後趕到現場處理，呂男立即與車上1名乘客下車逃生，未受傷害也未波及其他車輛，消防人員迅速撲滅火勢後，呂姓男子與乘客感謝警消及時協助撲滅火勢，這場火燒車事故導致後方回堵約3公里，截至中午12時52分完全排除，全線恢復通車，至於真正起火原因仍待消防人員鑑識調查釐清真相。

▲國一北上桃園段今天上午11時38分一輛自小客車停靠避車彎後突然起火燃燒，消防人員迅速滅火。（圖／國道一隊提供）

▲國一北上桃園段今天上午11時38分一輛自小客車停靠避車彎後突然起火燃燒，消防人員迅速滅火。（圖／國道一隊提供）

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，若發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用「1968」APP警政報案功能向國道警方報案求援。

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