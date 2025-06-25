罷免陳乃瑜被抓「幽靈造假」　羅明才服務處主任收押

▲國民黨立委羅明才新店服務處主任繆維蕙。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨陣營先前提議罷免民進黨新北市議員陳乃瑜，雖已中途喊卡，卻傳出「幽靈連署」等造假情形，台北地檢署昨（24日）搜索國民黨立委羅明才新店服務處等地、約談服務處主任繆維蕙、助理劉時郡與林姿伶，訊後均聲押禁見，台北地院今（25日）晚間召開聲押庭調查，裁定繆維蕙、劉時郡2人羈押禁見，林姿伶20萬元交保。

檢方同案另約談罷免案領銜人曾濬，訊後交保10萬元；新店區中正里里長辜鳳琴、張北里里長鄭富濃各交保8萬元。至於備補領銜人蕭賜聰、新店區福民里里長盧浩賢，訊後都請回。

▲國民黨立委羅明才新店服務處助理劉時郡。（圖／記者劉昌松攝）

國民黨於今年（2025年）4月針對新店地區選出的市議員陳乃瑜，發起「除瑜回收」提議罷免行動，通過第一階段審查，但領銜人曾濬在5月透過社群平台喊卡，聲稱罷免陳乃瑜的理由正當，卻讓新店地區陷入對立與分裂氛圍，罷免團隊表決同意停止行動、「為了最愛的新店，我們選擇放下」。

但北檢今年3月已接獲民眾告發，指「除瑜回收」罷免提議書有錯假情形，經調取中選會及新北市選委會相關資料，鑑定筆跡發現至少有上百筆資料是偽造，部分提議人已死亡或戶籍不符，平均每37人就有1人資料有問題，造假率達2.7％。

▲國民黨立委羅明才新店服務處助理林姿伶。（圖／記者劉昌松攝）

北檢昨指揮調查局新北市調查處，兵分七路搜索羅明才新店服務處、相關涉案人住處等地，約談繆維蕙在內的9人到案，訊後認為繆女及羅明才助理劉時郡、林姿伶的說詞與其他人不一致，有勾串滅證之虞，今晨聲押禁見3人，全案後續依偽造文書、違反《個人資料保護法》等罪嫌偵辦。