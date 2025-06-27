國民黨台中黨部「辦講習搞造假」　黑藍筆輪流狂抄...還提醒5件事

▲國民黨台中黨部34人涉死亡連署，今日遭起訴。（圖／記者鄧木卿攝）
記者許權毅／台中報導
台中地檢署偵辦死亡連署案，發現國民黨台中市黨部總幹事伍康龍、書記長陳劍鋒主導偽造連署，今將34人起訴。檢方查出，伍康龍要求黨工職「開會」時，要攜帶黑筆跟藍筆，輪流來抄寫黨員名冊，甚至提醒要注意避免重複、勿寫簡體字等，就是為了要騙過中選會，以利罷免連署達標，伍、陳遭中檢求處重刑。
中檢調查，國民黨台中黨部今年1月下旬開會，決定針對大罷免進行反制，對民進黨籍立委蔡其昌、何欣純發起罷免，由總幹事伍康龍擔任總負責人，書記長陳劍鋒協助推動，應罷免蔡其昌提議人數應達到2235人、罷免何欣純提議人數應達到3297人，為求迅速，伍康龍決定以抄寫黨員名冊方式進行。
依照中檢統計，國民黨台中黨部總計有34人參與其中，包含各區黨部執行長、副執行長或是專員、秘書、黨工等人，送件、補件均有抄寫偽造名冊情事，每人偽造數量約在百件上下，總計達到4258件。
▲▼國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒（左）、總幹事伍康龍（右）居本案主導地位。（圖／ETtoday資料照）
台中地檢署追查，總幹事伍康龍在今年1月22日在LINE群組「台中市黨部幹部公務群組」、「KMT台中黨部業務群組」傳訊要求成員，隔天下午2點出席「專案講席」，並且要攜帶藍筆、黑筆各一支，總計33人到場參加。
伍康龍指示證人潘女下載第一選區、第七選區黨員名冊，裡頭有黨員之組織番號、姓名、身分證字號、出生年月日以及地址等，要求到場33名黨工職以前述資料填寫到空白罷免案提議人名冊上。伍康龍甚至提醒5件事，要避免抄寫80歲以上黨員、勿抄寫簡體字、避免重複、藍筆黑筆要輪流以及時間要寫2月1日或2月2日。
伍與33名涉案黨工職人員，以此方式抄寫偽造罷免蔡其昌份數高達1710份、罷免何欣純份數高達2502份，合計4212份。伍康龍跟陳劍鋒再指示王姓黨工，依序整理編排，如果發現有人筆跡連續出現，就要調換位置，以免遭到識破，後續再將其混入正常名冊中，一同送交至台中市選委會。
台中市選委會當時查對、刪除不合格份數後，蔡其昌罷免案門檻尚需61份、何欣純罷免案仍需445份。伍康龍跟陳劍鋒得知後，指揮王姓黨工、姜姓秘書再度抄寫各10份、36份，總計46份，並再度混入送交。
經中檢比對選委會資料，實際罷免蔡其昌合格份數由2360份扣除偽造1720份，僅剩下640份；罷免何欣純合格份數由3513份扣除偽造2538份，僅剩下975份，都沒達到法定門檻。
▲中檢列出本案時程。（圖／台中地檢署提供）
中檢認為，伍康龍、陳劍鋒2人擔任國民黨台中市黨部高層幹部，居於謀劃、指揮之主導地位，本案犯行之嚴重性已如前述度，對於民主制度之破壞程度不容小覷，且渠等事後均有刪除案關對話紀錄之滅證行為，到案之初亦未坦承，惟其等於偵查終結之前終能坦認犯行，建請法院綜合請考量上情，從重量刑，以儆效尤。
另審酌劉姓小組長、施姓副執行長、王姓執行長坦承犯行，一名王姓成員否認犯行，4人均係聽令伍康龍與陳劍鋒，應處適當量刑；其餘王姓黨工等28人並非指揮角色，若認罪，建請從輕量刑、斟酌緩刑。
|姓名
|於國民黨之職稱
|第一選區偽造數量
|第七選區偽造數量
|偽造總數
|王Ｏ瑩
|臺中市黨部黨工
|156
|5
|161
|林Ｏ民
|臺中市第 1 區黨部執行長
|80
|80
|羅Ｏ奇
|臺中市第 1 區黨部副執行長
|120
|120
|黃Ｏ毅
|臺中市第 3 區黨部副執行長
|97
|97
|洪Ｏ香
|臺中市第 6 區黨部副執行長
|155
|155
|謝Ｏ明
|臺中市第 6 區黨部副執行長
|13
|13
|程Ｏ全
|臺中市第 7 區黨部副執行長
|99
|99
|陳Ｏ鋒
|臺中市黨部書記長
|19
|19
|楊Ｏ緯
|臺中市黨部第 2 組總幹事
|128
|128
|劉Ｏ曾
|臺中市第 9 區黨部小組長
|131
|131
|邱Ｏ芳
|臺中市黨部第 4 組視導
|140
|140
|姜Ｏ
|臺中市黨部第 4 組秘書
|223
|223
|凌Ｏ秀
|臺中市黨部專員
|19
|19
|王Ｏ輝
|臺中市第 7 區黨部執行長
|6
|6
|林Ｏ君
|臺中市第 8 區、第 9 區黨部執行長
|151
|151
|吳Ｏ育
|臺中市第 8 區黨部副執行長
|112
|112
|陳Ｏ和
|臺中市第 10 區黨部執行長
|201
|201
|周Ｏ平
|臺中市第 10 區黨部副執行長
|129
|129
|賴Ｏ姿
|臺中市第 10 區黨部副執行長
|200
|200
|羅Ｏ翔
|臺中市第 11 區黨部執行長
|58
|58
|楊Ｏ舟
|臺中市第 11 區黨部副執行長
|29
|29
|鍾Ｏ
|臺中市第 11 區黨部副執行長
|245
|245
|施Ｏ伶
|臺中市第 11 區黨部副執行長
|173
|173
|伍Ｏ龍
|臺中市黨部第 1 組總幹事
|102
|60
|162
|丘Ｏ中
|臺中市黨部第 3 組總幹事
|15
|137
|152
|買Ｏ勇
|臺中市黨部第 4 組總幹事
|2
|197
|199
|王Ｏ彥
|臺中市第 1 區黨部執行長
|111
|17
|128
|余Ｏ安
|臺中市第 1 區黨部執行長
|127
|23
|150
|邱Ｏ誼
|臺中市第 2 區黨部執行長
|124
|20
|144
|王Ｏ福
|臺中市第 2 區黨部副執行長
|78
|26
|104
|王Ｏ玲
|臺中市第 3 區黨部執行長
|53
|25
|78
|張Ｏ中
|臺中市第 4 區黨部副執行長
|128
|28
|156
|吳Ｏ蕙
|臺中市第 5 區黨部執行長
|142
|8
|150
|廖Ｏ立
|臺中市第 5 區黨部副執行長
|118
|28
|146
|總計
|-
|1720
|2538
|4258
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