國民黨台中黨部「辦講習搞造假」　黑藍筆輪流狂抄...還提醒5件事

▲國民黨台中黨部34人涉死亡連署，今日遭起訴。（圖／記者鄧木卿攝）



記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵辦死亡連署案，發現國民黨台中市黨部總幹事伍康龍、書記長陳劍鋒主導偽造連署，今將34人起訴。檢方查出，伍康龍要求黨工職「開會」時，要攜帶黑筆跟藍筆，輪流來抄寫黨員名冊，甚至提醒要注意避免重複、勿寫簡體字等，就是為了要騙過中選會，以利罷免連署達標，伍、陳遭中檢求處重刑。

中檢調查，國民黨台中黨部今年1月下旬開會，決定針對大罷免進行反制，對民進黨籍立委蔡其昌、何欣純發起罷免，由總幹事伍康龍擔任總負責人，書記長陳劍鋒協助推動，應罷免蔡其昌提議人數應達到2235人、罷免何欣純提議人數應達到3297人，為求迅速，伍康龍決定以抄寫黨員名冊方式進行。

依照中檢統計，國民黨台中黨部總計有34人參與其中，包含各區黨部執行長、副執行長或是專員、秘書、黨工等人，送件、補件均有抄寫偽造名冊情事，每人偽造數量約在百件上下，總計達到4258件。

▲▼國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒（左）、總幹事伍康龍（右）居本案主導地位。（圖／ETtoday資料照）



台中地檢署追查，總幹事伍康龍在今年1月22日在LINE群組「台中市黨部幹部公務群組」、「KMT台中黨部業務群組」傳訊要求成員，隔天下午2點出席「專案講席」，並且要攜帶藍筆、黑筆各一支，總計33人到場參加。

伍康龍指示證人潘女下載第一選區、第七選區黨員名冊，裡頭有黨員之組織番號、姓名、身分證字號、出生年月日以及地址等，要求到場33名黨工職以前述資料填寫到空白罷免案提議人名冊上。伍康龍甚至提醒5件事，要避免抄寫80歲以上黨員、勿抄寫簡體字、避免重複、藍筆黑筆要輪流以及時間要寫2月1日或2月2日。

伍與33名涉案黨工職人員，以此方式抄寫偽造罷免蔡其昌份數高達1710份、罷免何欣純份數高達2502份，合計4212份。伍康龍跟陳劍鋒再指示王姓黨工，依序整理編排，如果發現有人筆跡連續出現，就要調換位置，以免遭到識破，後續再將其混入正常名冊中，一同送交至台中市選委會。

台中市選委會當時查對、刪除不合格份數後，蔡其昌罷免案門檻尚需61份、何欣純罷免案仍需445份。伍康龍跟陳劍鋒得知後，指揮王姓黨工、姜姓秘書再度抄寫各10份、36份，總計46份，並再度混入送交。

經中檢比對選委會資料，實際罷免蔡其昌合格份數由2360份扣除偽造1720份，僅剩下640份；罷免何欣純合格份數由3513份扣除偽造2538份，僅剩下975份，都沒達到法定門檻。

▲中檢列出本案時程。（圖／台中地檢署提供）



中檢認為，伍康龍、陳劍鋒2人擔任國民黨台中市黨部高層幹部，居於謀劃、指揮之主導地位，本案犯行之嚴重性已如前述度，對於民主制度之破壞程度不容小覷，且渠等事後均有刪除案關對話紀錄之滅證行為，到案之初亦未坦承，惟其等於偵查終結之前終能坦認犯行，建請法院綜合請考量上情，從重量刑，以儆效尤。

另審酌劉姓小組長、施姓副執行長、王姓執行長坦承犯行，一名王姓成員否認犯行，4人均係聽令伍康龍與陳劍鋒，應處適當量刑；其餘王姓黨工等28人並非指揮角色，若認罪，建請從輕量刑、斟酌緩刑。