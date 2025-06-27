　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國民黨台中黨部「辦講習搞造假」　黑藍筆輪流狂抄...還提醒5件事

▲▼國民黨,台中,黨部。（圖／記者鄧木卿攝）

▲國民黨台中黨部34人涉死亡連署，今日遭起訴。（圖／記者鄧木卿攝）

記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵辦死亡連署案，發現國民黨台中市黨部總幹事伍康龍、書記長陳劍鋒主導偽造連署，今將34人起訴。檢方查出，伍康龍要求黨工職「開會」時，要攜帶黑筆跟藍筆，輪流來抄寫黨員名冊，甚至提醒要注意避免重複、勿寫簡體字等，就是為了要騙過中選會，以利罷免連署達標，伍、陳遭中檢求處重刑。

中檢調查，國民黨台中黨部今年1月下旬開會，決定針對大罷免進行反制，對民進黨籍立委蔡其昌、何欣純發起罷免，由總幹事伍康龍擔任總負責人，書記長陳劍鋒協助推動，應罷免蔡其昌提議人數應達到2235人、罷免何欣純提議人數應達到3297人，為求迅速，伍康龍決定以抄寫黨員名冊方式進行。

依照中檢統計，國民黨台中黨部總計有34人參與其中，包含各區黨部執行長、副執行長或是專員、秘書、黨工等人，送件、補件均有抄寫偽造名冊情事，每人偽造數量約在百件上下，總計達到4258件。

▲▼國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒（左）、總幹事伍康龍（右）居本案主導地位。（圖／ETtoday資料照）

台中地檢署追查，總幹事伍康龍在今年1月22日在LINE群組「台中市黨部幹部公務群組」、「KMT台中黨部業務群組」傳訊要求成員，隔天下午2點出席「專案講席」，並且要攜帶藍筆、黑筆各一支，總計33人到場參加。

伍康龍指示證人潘女下載第一選區、第七選區黨員名冊，裡頭有黨員之組織番號、姓名、身分證字號、出生年月日以及地址等，要求到場33名黨工職以前述資料填寫到空白罷免案提議人名冊上。伍康龍甚至提醒5件事，要避免抄寫80歲以上黨員、勿抄寫簡體字、避免重複、藍筆黑筆要輪流以及時間要寫2月1日或2月2日。

伍與33名涉案黨工職人員，以此方式抄寫偽造罷免蔡其昌份數高達1710份、罷免何欣純份數高達2502份，合計4212份。伍康龍跟陳劍鋒再指示王姓黨工，依序整理編排，如果發現有人筆跡連續出現，就要調換位置，以免遭到識破，後續再將其混入正常名冊中，一同送交至台中市選委會。

台中市選委會當時查對、刪除不合格份數後，蔡其昌罷免案門檻尚需61份、何欣純罷免案仍需445份。伍康龍跟陳劍鋒得知後，指揮王姓黨工、姜姓秘書再度抄寫各10份、36份，總計46份，並再度混入送交。

經中檢比對選委會資料，實際罷免蔡其昌合格份數由2360份扣除偽造1720份，僅剩下640份；罷免何欣純合格份數由3513份扣除偽造2538份，僅剩下975份，都沒達到法定門檻。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲中檢列出本案時程。（圖／台中地檢署提供）

中檢認為，伍康龍、陳劍鋒2人擔任國民黨台中市黨部高層幹部，居於謀劃、指揮之主導地位，本案犯行之嚴重性已如前述度，對於民主制度之破壞程度不容小覷，且渠等事後均有刪除案關對話紀錄之滅證行為，到案之初亦未坦承，惟其等於偵查終結之前終能坦認犯行，建請法院綜合請考量上情，從重量刑，以儆效尤。

另審酌劉姓小組長、施姓副執行長、王姓執行長坦承犯行，一名王姓成員否認犯行，4人均係聽令伍康龍與陳劍鋒，應處適當量刑；其餘王姓黨工等28人並非指揮角色，若認罪，建請從輕量刑、斟酌緩刑。

姓名 於國民黨之職稱 第一選區偽造數量 第七選區偽造數量 偽造總數
王Ｏ瑩 臺中市黨部黨工 156 5 161
林Ｏ民 臺中市第 1 區黨部執行長 80   80
羅Ｏ奇 臺中市第 1 區黨部副執行長 120   120
黃Ｏ毅 臺中市第 3 區黨部副執行長 97   97
洪Ｏ香 臺中市第 6 區黨部副執行長 155   155
謝Ｏ明 臺中市第 6 區黨部副執行長 13   13
程Ｏ全 臺中市第 7 區黨部副執行長   99 99
陳Ｏ鋒 臺中市黨部書記長   19 19
楊Ｏ緯 臺中市黨部第 2 組總幹事   128 128
劉Ｏ曾 臺中市第 9 區黨部小組長   131 131
邱Ｏ芳 臺中市黨部第 4 組視導   140 140
姜Ｏ 臺中市黨部第 4 組秘書   223 223
凌Ｏ秀 臺中市黨部專員   19 19
王Ｏ輝 臺中市第 7 區黨部執行長   6 6
林Ｏ君 臺中市第 8 區、第 9 區黨部執行長   151 151
吳Ｏ育 臺中市第 8 區黨部副執行長   112 112
陳Ｏ和 臺中市第 10 區黨部執行長   201 201
周Ｏ平 臺中市第 10 區黨部副執行長   129 129
賴Ｏ姿 臺中市第 10 區黨部副執行長   200 200
羅Ｏ翔 臺中市第 11 區黨部執行長   58 58
楊Ｏ舟 臺中市第 11 區黨部副執行長   29 29
鍾Ｏ 臺中市第 11 區黨部副執行長   245 245
施Ｏ伶 臺中市第 11 區黨部副執行長   173 173
伍Ｏ龍 臺中市黨部第 1 組總幹事 102 60 162
丘Ｏ中 臺中市黨部第 3 組總幹事 15 137 152
買Ｏ勇 臺中市黨部第 4 組總幹事 2 197 199
王Ｏ彥 臺中市第 1 區黨部執行長 111 17 128
余Ｏ安 臺中市第 1 區黨部執行長 127 23 150
邱Ｏ誼 臺中市第 2 區黨部執行長 124 20 144
王Ｏ福 臺中市第 2 區黨部副執行長 78 26 104
王Ｏ玲 臺中市第 3 區黨部執行長 53 25 78
張Ｏ中 臺中市第 4 區黨部副執行長 128 28 156
吳Ｏ蕙 臺中市第 5 區黨部執行長 142 8 150
廖Ｏ立 臺中市第 5 區黨部副執行長 118 28 146
總計 - 1720 2538 4258
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
負債逾10億！　科技大廠聲請破產
快訊／800元包牌中17.53億！　買法曝光
快訊／等到了！　日圓史上最甜快換
新車塞爆台北港！　車商傳7月祭「最殺促銷」
58萬旅遊YTR衝烏克蘭！哭曝「旅館趕人」　律師開轟2行為
快訊／安全繩扯斷！　工人墜落摔死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

20歲男闖紅燈「斑馬線撞死婦」超劣黑底曝　無照騎車5年挨罰6次

快訊／嘉義工廠大火！濃濃黑煙、火舌不斷竄出　警消搶救中

快訊／高雄消防車救火出事了！路口猛撞機車　21歲女骨折送醫

貨車自撞國2護欄「車頭爛毀」21歲男昏迷　疑疲勞駕駛釀禍

咖啡廳老闆攜中人賣「六角彩子真跡」爽收650萬　富商買假貨怒告

女騎士「一直往右偏」猛撞路邊車！翻滾多圈重摔　驚悚瞬間曝

國民黨台中黨部「辦講習搞造假」　黑藍筆輪流狂抄...還提醒5件事

屏東遇猴子過馬路！雙載騎士閃避不及撞上　2人慘摔全身擦挫傷

曾幫國庫追税229億！惡檢察官摸胸、摟腰騷擾4女　罰俸200萬

「把妹神車大B」不見了！竟是阿伯20秒偷走　彰警火速尋獲

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

20歲男闖紅燈「斑馬線撞死婦」超劣黑底曝　無照騎車5年挨罰6次

快訊／嘉義工廠大火！濃濃黑煙、火舌不斷竄出　警消搶救中

快訊／高雄消防車救火出事了！路口猛撞機車　21歲女骨折送醫

貨車自撞國2護欄「車頭爛毀」21歲男昏迷　疑疲勞駕駛釀禍

咖啡廳老闆攜中人賣「六角彩子真跡」爽收650萬　富商買假貨怒告

女騎士「一直往右偏」猛撞路邊車！翻滾多圈重摔　驚悚瞬間曝

國民黨台中黨部「辦講習搞造假」　黑藍筆輪流狂抄...還提醒5件事

屏東遇猴子過馬路！雙載騎士閃避不及撞上　2人慘摔全身擦挫傷

曾幫國庫追税229億！惡檢察官摸胸、摟腰騷擾4女　罰俸200萬

「把妹神車大B」不見了！竟是阿伯20秒偷走　彰警火速尋獲

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

鬼鬼輕鬆帶娃曝「簡配版媽媽包」　楊謹華、蔡詩芸換Max Mara蝴蝶結美衣

23.8萬、便宜2.1萬！台灣山葉「國產化Xmax 300」上市　第3季交車

20歲男闖紅燈「斑馬線撞死婦」超劣黑底曝　無照騎車5年挨罰6次

台幣狂升台積電還能買？台股8月再創高？　杜金龍解析

新台幣「28字頭」了　謝金河：拉大產業差距

蕭美琴去年訪捷克遭中國策劃碰撞　林楚茵轟：藍白一句譴責都沒有

光罩子公司群豐科技聲請破產　債務逾10億、母公司拋棄8300萬債權

快訊／嘉義工廠大火！濃濃黑煙、火舌不斷竄出　警消搶救中

高中生破解悠遊卡盜領數十萬　教育局急澄清：不在台北市就讀

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

社會熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

婦過馬路遭闖紅燈騎士撞上　送醫不治

叼菸惡男被燒死！姊曝「家中黏著皮」要求無期

台南市府一級主管涉貪　50萬交保

幫孫買早餐被連罰1個月？基隆警說話了

中火出事了！　工人10米高處掉落摔死

重機女隊長遭撞　家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器

詐騙157億！　「台版Jisoo」11大將全羈押

快訊／台中民眾凌晨逆向走國道！　貨車撞飛後車輾斃

即／毒駕逆向撞死三重警　賓士男遭重判18年半

台中遛狗女過馬路遭撞　搶救15天宣告不治

妻激戰小王寫愛的行事曆　夫求償百萬

妻寫信告知外遇懷孕　夫獄中被綠氣炸

連鎖壽司「扇貝上有蛆」！台中食安處要查了

更多熱門

相關新聞

台中遛狗女過馬路遭撞　搶救15天宣告不治

台中遛狗女過馬路遭撞　搶救15天宣告不治

台中市西屯區凱旋路與大鵬路口、中央公園附近，6月11日上午7時許一名57歲吳姓女子駕車左轉時，撞上正在過馬路的25歲馮女，馮女緊急送醫搶救後一度恢復生命跡象加護病房。馮女的母親今（27）日發文指出，「女兒撐了15天已隨媽祖修行去了」。

連鎖壽司「扇貝上有蛆」！台中食安處要查了

連鎖壽司「扇貝上有蛆」！台中食安處要查了

即／國民黨台中黨部死亡連署34人起訴！

即／國民黨台中黨部死亡連署34人起訴！

旱溪夜市突暴風雨　攤販慘遭下線

旱溪夜市突暴風雨　攤販慘遭下線

台派互打　王浩宇給3天道歉：否則請律師告

台派互打　王浩宇給3天道歉：否則請律師告

關鍵字：

台中國民黨死亡連署起訴幽靈連署大罷免蔡其昌大罷免何欣純伍康龍陳劍鋒

讀者迴響

熱門新聞

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

台人不敢去了！日本飯店嘆：訂房退光光

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

快訊／美秀集團深夜緊急聲明：與修齊即日起停止合作

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！

即／威力彩17.3億一注獨得　獎落台中

獅魔術數字又消失　兄弟追平燃封王希望

更多

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面