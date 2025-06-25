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罷免陳乃瑜涉造假　羅明才服務處助理林姿伶交保原因曝光

▲▼罷免陳乃瑜涉造假　羅明才服務處助理林姿伶不羈押原因曝光 。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲羅明才服務處助理林姿伶以20萬元交保。（圖／記者黃哲民翻攝，下同）

記者黃哲民、鄒鎮宇／台北報導

國民黨陣營先前提議罷免民進黨新北市議員陳乃瑜，傳出「幽靈連署」等造假情形。台北地院今（25日）晚間召開聲押庭調查，裁定繆維蕙、劉時郡2人羈押禁見，林姿伶20萬元交保。其中，北院也說明林姿伶不羈押的理由。

北院表示，若要求林姿伶支付20萬元做為擔保，並要求遵守「禁止被告與聲押書所載之人討論本件案情，或告知開庭法官、檢察官訊問之內容」、「不得刪除與本案有關之對話紀錄」等兩項，即無羈押必要，若違反兩點禁止命令，檢察官可再向台北地院聲請羈押。

據悉，國民黨於今年（2025年）4月針對新店地區選出的市議員陳乃瑜，發起「除瑜回收」提議罷免行動，通過第一階段審查，但領銜人曾濬在5月透過社群平台喊卡。

北檢今年3月已接獲民眾告發，指「除瑜回收」罷免提議書有錯假情形，經調取中選會及新北市選委會相關資料，鑑定筆跡發現至少有上百筆資料是偽造，部分提議人已死亡或戶籍不符，平均每37人就有1人資料有問題，造假率達2.7％。

北檢24日指揮調查局新北市調查處，兵分七路搜索羅明才新店服務處、相關涉案人住處等地，約談繆維蕙在內的9人到案，訊後認為繆女及羅明才助理劉時郡、林姿伶的說詞與其他人不一致，有勾串滅證之虞，25日聲押禁見3人，全案後續依偽造文書、違反《個人資料保護法》等罪嫌偵辦。

▲▼罷免陳乃瑜涉造假　羅明才服務處助理林姿伶不羈押原因曝光 。（圖／記者黃哲民翻攝）

台北地院25日晚間召開聲押庭調查，裁定繆維蕙、劉時郡2人羈押禁見，林姿伶20萬元交保。

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