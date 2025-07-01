泰國二王子「4大宗罪」曝！流亡27年再遭驅逐出境　奪王位夢碎

▲泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）遭驅逐出境。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

泰王瓦吉拉隆功的次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）6月23日遭驅逐出境，儘管至今泰國媒體與泰國當局都未對此事作出回應。但根據西方記者爆料，瓦差勒宋是因為犯下4大罪狀，包含濫用王室頭銜謀取私利、詐欺、洗錢等，才會被趕出泰國。

根據《時代周刊》獨家報導，瓦差勒宋5月宣布在帕里瓦斯寺（Wat Pariwat）短暫出家，並為歷代泰王、父母、親人、朋友以及泰國百姓祈福。然而6月23日卻有大批泰國安全官員包圍帕里瓦斯寺，並逮捕瓦差勒宋。

瓦差勒宋短暫返家收拾行李後，隨即被送往素萬那普機場，並搭機返回美國紐約。不僅如此，他的大哥朱塔瓦查拉（Juthavachara Vivacharawongse）與四弟瓦查威（Vatchrawee Vivacharawongse）5月28日試圖從泰馬邊境入境時，也遭移民官員拒絕入境。而原本就在泰國的三弟查克里瓦（Chakriwat Vivacharawongse）則是在6月24日被驅逐出境，目前下落不明。

報導指出，瓦差勒宋遭泰國政府大動作驅逐出境疑似與4項重大指控有關，包括濫用王室頭銜謀取私利、詐欺、洗錢以及其他尚未公開的罪名。然而，泰國官方及本地媒體至今都未對此事件作出任何正式回應，所有消息僅來自西方記者的爆料。

瓦差勒宋是泰王瓦吉拉隆功與第2任妻子余娃提達（Sujarinee Vivacharawongse）的兒子。余娃提達1996年與瓦吉拉隆功離婚後，與4子1女被驅除出境。其中除了小女兒希里萬瓦里（Princess Sirivannavari Nariratana）後來帶回王室扶養並授予公主頭銜外，包含瓦差勒宋在內的4名兒子仍與母親一同流亡海外。

直到2023年8月，瓦差勒宋在流亡27年後，突然大動作返回泰國，甚至四處視察，被認為是要回泰爭奪王儲之位。由於泰國法律規定君主不可與外國人結婚，他與美籍妻子甚至偷偷在美國遞交離婚申請，怎知如今四兄弟卻黯淡再度被趕出泰國，瓦差勒宋的奪儲之路也跟著夢碎。