開創雲林照護新典範　張麗善率團赴日取經高齡照護

▲雲林縣縣長張麗善於7月1日至4日率領縣府及醫療、長照與藥事等專業領域團隊，前往日本多家知名醫療與長照機構考察。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

面對超高齡社會來臨及醫療照護資源不足、分布不均的挑戰，雲林縣縣長張麗善於7月1日至4日率領縣府及醫療、長照與藥事等專業領域團隊，前往日本多家知名醫療與長照機構考察，積極借鏡日本成熟的高齡醫療照護模式，為雲林打造更完善的在地照護體系。



此次考察團成員包括縣府衛生局局長曾春美、醫政科長趙曰聰、長照科長張誌誠，以及社團法人台灣在宅醫療學會理事長陳英詔醫師、理事黃子華醫師、雲林縣藥師公會理事長許仁厚藥師與蘇秀鐶經理等。參訪單位涵蓋醫療法人悠翔會、醫療法人社團焰(TEAM BLUE)回家吧醫院、醫療法人Kagayaki綜合在宅醫療診所、株式會社SMIRING Soup Town及國立長壽醫療研究中心，針對在宅醫療、長照整合、社區共融等面向深入交流。



張麗善指出，雲林縣衛生局自2024年啟動「在宅急症照護加值方案」，整合台大雲林分院與雲林基督教醫院組成2支在宅急症照護團隊，今年3月更拓展至海線地區，由中國醫藥大學北港附設醫院成立第三支照護小組，有效補足偏鄉醫療資源缺口；縣府也鼓勵住宿式長照機構參與，讓住民能在熟悉環境中獲得即時且安心的醫療服務。此外，縣內亦設置跨院協調師，整合醫療層級間的垂直與水平轉銜，提升治療連續性，並推動護理師照護品質獎勵制度，確保居家醫療服務品質與可近性，落實在地安老的照護目標。



衛生局長曾春美補充，雲林的整體照護模式雖已具初步成效，但在跨專業團隊協作、社區整合及長照資源接軌方面，仍有精進空間。日本在宅醫療的發展比台灣早了近20年，此行特別聚焦24小時在宅醫療服務、社區共生、科技輔助及多職種協作等經驗，盼補足目前制度的缺口，進一步提升整體照護效能。



張麗善強調，透過此次國際交流將可厚植雲林的照護量能，未來將持續強化急症返家照護、打造社區照護示範據點，並積極導入智慧照護工具，讓雲林長者在熟悉的家園中，獲得即時、持續且富有人情溫度的醫療支持，朝全齡照護典範邁進。