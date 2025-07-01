　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

開創雲林照護新典範　張麗善率團赴日取經高齡照護

▲雲林縣縣長張麗善於7月1日至4日率領縣府及醫療、長照與藥事等專業領域團隊，前往日本多家知名醫療與長照機構考察。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣縣長張麗善於7月1日至4日率領縣府及醫療、長照與藥事等專業領域團隊，前往日本多家知名醫療與長照機構考察。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

面對超高齡社會來臨及醫療照護資源不足、分布不均的挑戰，雲林縣縣長張麗善於7月1日至4日率領縣府及醫療、長照與藥事等專業領域團隊，前往日本多家知名醫療與長照機構考察，積極借鏡日本成熟的高齡醫療照護模式，為雲林打造更完善的在地照護體系。
 
此次考察團成員包括縣府衛生局局長曾春美、醫政科長趙曰聰、長照科長張誌誠，以及社團法人台灣在宅醫療學會理事長陳英詔醫師、理事黃子華醫師、雲林縣藥師公會理事長許仁厚藥師與蘇秀鐶經理等。參訪單位涵蓋醫療法人悠翔會、醫療法人社團焰(TEAM BLUE)回家吧醫院、醫療法人Kagayaki綜合在宅醫療診所、株式會社SMIRING Soup Town及國立長壽醫療研究中心，針對在宅醫療、長照整合、社區共融等面向深入交流。
 
張麗善指出，雲林縣衛生局自2024年啟動「在宅急症照護加值方案」，整合台大雲林分院與雲林基督教醫院組成2支在宅急症照護團隊，今年3月更拓展至海線地區，由中國醫藥大學北港附設醫院成立第三支照護小組，有效補足偏鄉醫療資源缺口；縣府也鼓勵住宿式長照機構參與，讓住民能在熟悉環境中獲得即時且安心的醫療服務。此外，縣內亦設置跨院協調師，整合醫療層級間的垂直與水平轉銜，提升治療連續性，並推動護理師照護品質獎勵制度，確保居家醫療服務品質與可近性，落實在地安老的照護目標。
 
衛生局長曾春美補充，雲林的整體照護模式雖已具初步成效，但在跨專業團隊協作、社區整合及長照資源接軌方面，仍有精進空間。日本在宅醫療的發展比台灣早了近20年，此行特別聚焦24小時在宅醫療服務、社區共生、科技輔助及多職種協作等經驗，盼補足目前制度的缺口，進一步提升整體照護效能。
 
張麗善強調，透過此次國際交流將可厚植雲林的照護量能，未來將持續強化急症返家照護、打造社區照護示範據點，並積極導入智慧照護工具，讓雲林長者在熟悉的家園中，獲得即時、持續且富有人情溫度的醫療支持，朝全齡照護典範邁進。

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民眾黨召百人試圖闖北院　黃國昌痛批司法墮落到羅織罪名
快訊／00929公告配息　7／17除息
一整排短裙美腿妹！　見緝毒犬猛拍
北投光明路火災　業者急發聲明：不是加賀屋、新秀閣飯店
台東驚見巨大龍捲風！　震撼畫面曝
黑貓夫遭刺死　妻子攜兩兒現身：先處理先生後事
「仙塔律師」大尺度私照被挖！辣穿比基尼「炸出豐滿半球」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

北外環公聽會公告掛路燈桿惹議　沿線6里民連署反對高架橋經市區

國道3號砂石車追撞自小客車！　駕駛、乘客手部擦傷送醫

開創雲林照護新典範　張麗善率團赴日取經高齡照護

搭小黃公車逃離情傷！　女遊客遭男友丟包阿嬤熱心指路平安返家

雲林縣地方型SBIR研發成果亮眼　張麗善：帶動中小企業研發浪潮

看《侏羅紀世界－重生》＋逛博物館　南台影城X化石園推雙優惠

「2025雲林縣國際創新創業營隊」開營　副縣長勉勵以創意深耕家鄉

台南夜市全新吉祥物「夜奇鴨」萌樣出道　黃偉哲盼掀觀光熱潮

屏警「青春專案」啟動　動員96人查獲4通緝犯

只有40歲！最年輕總幹事　簡大川獲聘桃園區農會總幹事

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

北外環公聽會公告掛路燈桿惹議　沿線6里民連署反對高架橋經市區

國道3號砂石車追撞自小客車！　駕駛、乘客手部擦傷送醫

開創雲林照護新典範　張麗善率團赴日取經高齡照護

搭小黃公車逃離情傷！　女遊客遭男友丟包阿嬤熱心指路平安返家

雲林縣地方型SBIR研發成果亮眼　張麗善：帶動中小企業研發浪潮

看《侏羅紀世界－重生》＋逛博物館　南台影城X化石園推雙優惠

「2025雲林縣國際創新創業營隊」開營　副縣長勉勵以創意深耕家鄉

台南夜市全新吉祥物「夜奇鴨」萌樣出道　黃偉哲盼掀觀光熱潮

屏警「青春專案」啟動　動員96人查獲4通緝犯

只有40歲！最年輕總幹事　簡大川獲聘桃園區農會總幹事

澳托兒所男員工涉「性侵8嬰幼兒」　最小僅5月大！1200童恐染病

泰國二王子「4大宗罪」曝！流亡27年再遭驅逐出境　奪王位夢碎

【廣編】麗寶新藥攜手陽明交大　運用AI技術加速抗癌藥開發

鸚鵡養室外遭「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文「下輩子別亂吃」引撻伐

大阪萬博吉祥物「脈脈」開放競標！3.8公尺巨像最低157萬日圓有機會扛回家

羅志祥愛徒北京發展3年！　「開拍前突遭換角」超扯內幕曝光

國1五股流道增設匝道進度超前　交長：北出口10月上旬通車

GD大神降臨台北101　《Übermensch》沉浸式數位藝術展3大亮點先知道

北外環公聽會公告掛路燈桿惹議　沿線6里民連署反對高架橋經市區

大地震或災難來了怎麼辦？4步驟教你迅速找到最近避難收容所！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

地方熱門新聞

學童上學驚險瞬間台南新南國小前導護揮旗竟遭機車強闖

10元便當嬤公祭　許效舜到場致意

第17屆兩湖論壇圓滿落幕

新北淡水河右岸新風貌　竹圍段自行車道改造啟動

原汁原味　吉安傳統原民技藝競賽7/6登場

桃園八德區忠勇街排水改善工程　7/18完工

新營醫院院長莊毓民提供南消15人免費高壓氧治療

捷運土城樹林線新北接手推動！

南投地檢署辦理新聘榮譽觀護人教育訓練

即／高雄廟會濺血　2人中刀、1人爆頭

基隆書院社區推防災　打造韌性山城抗災力

澎湖生蠔老闆曝未來動向　自知「個性X掰」

台南再增1例百日咳！80多歲婦確診與6/25個案同住

台南消防體驗營吸睛幼兒變身「小小消防員」

更多熱門

相關新聞

113年度雲林縣地方型SBIR研發成果亮眼

113年度雲林縣地方型SBIR研發成果亮眼

雲林縣政府昨（30）日舉辦「113年度雲林縣地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會」，共有19家廠商接受輔導，研發成果亮眼。計畫今年已邁入第18屆，儘管縣府財政拮据，仍持續推動產業升級轉型政策，113年度地方型SBIR總補助經費達987萬元，展現雲林產業多元發展的能量。

鹿兒島縣連環震「累積700次」嚇壞網友！

鹿兒島縣連環震「累積700次」嚇壞網友！

「2025雲林縣國際創新創業營隊」開營

「2025雲林縣國際創新創業營隊」開營

拍墓碑禁吹冷氣！褒忠鄉長被控6項職場霸凌成立

拍墓碑禁吹冷氣！褒忠鄉長被控6項職場霸凌成立

習慣只要4天就能養成？

習慣只要4天就能養成？

關鍵字：

雲林高齡照護日本考察醫療模式照護改革雲林縣政府

讀者迴響

熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

即／新台幣剛防守　美元指數「深夜跳水破底」

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

即／北投旅館傳出火警！

彭振聲心碎哭吼「為了她認罪拚交保」：現在沒顧慮了

即／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

更多

最夯影音

更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面