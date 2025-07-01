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「2025雲林縣國際創新創業營隊」開營　副縣長勉勵以創意深耕家鄉

▲雲林縣政府於昨日舉辦號稱全台最燒腦「國際創新創業營隊」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府於昨日舉辦號稱全台最燒腦「國際創新創業營隊」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為培育青年創新經營策略，雲林縣政府於昨（30）日舉辦號稱全台最燒腦「國際創新創業營隊」。謝淑亞副縣長表示，透過大專學生鏈結企業出題的模式，讓青年學子在解題過程中，除了實際認識業界實況也可以發揮青春創意突破過往的框架與思維，為雲林在地企業注入青春活水。
 
副縣長謝淑亞表示，青年是國家進步及發展的重要動力與希望，縣府自2022年起持續推動的「青年創業補助金」，至今已經核定超過950萬元協助43位青年在烘焙、運動產業、文創設計、農業、傳統美食等領域成功創業。今年更開辦「青年創業事業參展補助計畫」，最高補助10萬元，我們堅信青年創業不僅是個人發展的選擇，更是推動地方共好的契機。

▲雲林縣政府於昨日舉辦號稱全台最燒腦「國際創新創業營隊」。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
勞動暨青年事務發展處處長張世忠強調，國際創新創業營隊設定「國際鏈結」、「數位行銷」兩大主軸，設計企業出題、團隊解題方式，讓參與青年實際了解企業營運所面臨的問題，並提供豐厚最高新臺幣1萬元解題獎金，期待藉由青年學子團隊合作激盪出創新的經營策略與解方。
 
此次共有64位學生參與，包含來自雲林縣16位、外縣市37位及11位國際生，營隊重點培訓課程包括「影片製作教學」、「設計思考、商業模式建立」、「簡報製作/表達技巧」、「英文簡報培訓」、「中英文上台簡報模擬」以及名人講堂邀請知名藝人張愛雅分享創業，企業參訪部分則安排至「御鼎興柴燒醬業有限公司」，營隊的每位授課講師都是該領域的翹楚與專家，透過課程學習與實作演練，提出創新提案，探索創業與地方永續發展之結合可能。
 
張世忠說，未來縣政府會持續提供創業諮詢、延續營隊培育青年的精神，以此契機引導青年學子與企業合作，更搭配雲林縣政府提供的豐富創業資源，推動青年投入創新創業的行列，打造最友善青年創業的生態與支持系統，讓更多人「看見雲林」。

▲雲林縣政府於昨日舉辦號稱全台最燒腦「國際創新創業營隊」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣16位、外縣市37位及11位國際生，營隊重點培訓課程包括「影片製作教學」、「設計思考、商業模式建立」、「簡報製作/表達技巧」、「英文簡報培訓」、「中英文上台簡報模擬」等。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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