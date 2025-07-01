拍墓碑禁吹冷氣！褒忠鄉長被控6項職場霸凌成立　移監察院審查

▲雲林褒忠鄉長陳建名。（圖／翻攝自Facebook／褒忠鄉公所）

記者游瓊華／雲林報導

雲林褒忠鄉鄉長陳建名疑涉職場霸凌申訴事件，遭申訴人向雲林縣政府陳情。雲林縣政府今（1）日表示，經縣府召開「職場霸凌申訴處理評議委員會（申評會）」，並就該案組成專案調查小組調查後，認定該職場霸凌案成立，全案已於6月25日移交監察院審查。



雲林縣政府說明，申訴人向被申訴人陳建名提起7項職場霸凌申訴事件，除1件無法認定屬實，其餘6件均獲申評會認定屬實，已對申訴人構成「藉由權力濫用與不公平之處罰，為冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱之行為」。



雲林縣政府表示，該案經申評會認定霸凌屬實事件，包括要求申訴人至生命紀念園區打掃、至8個公墓拍照墓碑、拒絕商調、意圖一事二罰、要求降調為一職等書記、限制在鄉公所三樓禮堂不准吹冷氣及與他人交談。申評會認定上述6項事件非單一事件，具有持續性，且被申訴人有霸凌申訴人的直接或間接行為故意。



此案事涉鄉鎮市長職場霸凌案件，縣府依地制法第84條，規定直轄市、縣（市）長、鄉（鎮、市）長適用公務員服務法，其行為有違法、廢弛職務或其他失職情事者，準用政務人員之懲戒規定。另依公務員懲戒法第2條第1項及第24條第1項等相關規定，移送監察院審查。



對此，褒忠鄉長陳建名表示，尊重相關主管的人事措施，但是申訴人在刑事案件自己承認登載不實，而且法院判決有罪。雲林縣政府這種粗糙作為，意圖合意本來已提供相關佐證縣政府竟不採納，本人擔任公職都是依法行政公正處理，雲林縣府在人事管理和霸凌之間做了最糟糕的判斷跟選擇，相信監察院絕對會做最公正的處理。