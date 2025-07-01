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雲林縣地方型SBIR研發成果亮眼　張麗善：帶動中小企業研發浪潮

▲雲林縣政府昨舉辦「113年度雲林縣地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府昨舉辦「113年度雲林縣地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府昨（30）日舉辦「113年度雲林縣地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會」，共有19家廠商接受輔導，研發成果亮眼。計畫今年已邁入第18屆，儘管縣府財政拮据，仍持續推動產業升級轉型政策，113年度地方型SBIR總補助經費達987萬元，展現雲林產業多元發展的能量。

縣長張麗善指出，雲林縣農、漁、畜牧業不僅與智慧科技結合，也透過在地大學創新產業學院共同協助輔導，使產品精進更加具有市場競爭力。這屆SBIR成果，多家業者展現創新實力。農產加工類方面，有業者以在地鳳梨開發寵物食品，開創農產新用途；結合虎尾糖與古坑咖啡研發冷凍即食「黃金糖燻雞」與「焦糖咖啡雞」；運用再製牡蠣殼開發高鈣麵，滿足樂齡營養需求；也有透過物理萃取開發鰻魚營養品。

文化創意類則聚焦健康與教育，包含高齡友善數位照護系統，整合送藥、提醒、量測、諮詢等功能，推動在地健康數位轉型；並有業者深耕花生產業與在地文化，推廣在地食農教育。工業4.0類方面，豐漁水產導入智慧化無人飼料船，解決蛤蜊養殖在人工、成本、氣候與餵養上的困難，大幅提升水產競爭力。業者的巧思創造了新的產業藍海，創新增加了產品的附加價值，領先業界同行，成為價格和價值的決定者。

成果發表會中，由張麗善縣長親自頒發113年度結業證明外，並特別頒發SBIR年度榮譽獎予表現優異之兩家業者。春大地實業有限公司以「雙葉茶」榮獲雲林縣「114年雲林良品」認證，展現優質在地農產加工實力；豐漁水產養殖有限公司則於「113創業歸故里創新創業競賽」榮獲金讚獎（冠軍），並在「第十五屆 IIIC 國際創新發明競賽」奪得金牌，更以新發併呈專利 M663409 獲通知發明專利通過，專利期間自2024年11月21日至2034年8月21日止，展現深厚研發實力與創新能量。
 
張麗善縣長強調，雲林縣政府致力推動雲林地方產業創新，除建設處長年以來辦理地方型SBIR，文化觀光處「雲創點睛」、農業處「雲林良品」、勞動暨青年事務發展處青年創業補助，藉由跨局處共同協助輔導，促進產業轉型升級，使其不只在國內有競爭力，在國外市場也能佔有一席之地。
 
建設處長廖政彥表示，縣府辦理地方型SBIR，持續輔導在地中小企業進行創新研發工作，每年度廠商均提出許多具創意及新穎的優質研發計畫，透過專家學者甄選會議，選出具有創新性和市場性的計畫予以補助開發，開發期程以6個月為原則，這幾年來錄取率都不到6成，競爭相當激烈，能脫穎而出的業者，都有相當的實力。
 
縣府將持續優化計畫執行，改善計畫行政流程，強化計畫執行效能，透過陪伴輔導，讓每一家錄取業者提升計畫撰寫能力及計畫執行能力，為申請中央型計畫厚植實力，並利用雲林良品等行銷通路，將研發成果推廣出去。歡迎想從事創新研發的中小企業加入雲林地方型SBIR的行列。

▲雲林縣政府昨舉辦「113年度雲林縣地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善指出，雲林縣農、漁、畜牧業不僅與智慧科技結合，也透過在地大學創新產業學院共同協助輔導，使產品精進更加具有市場競爭力。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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