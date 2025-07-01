咬破洗衣膠囊！　4歲女童「雙眼嚴重灼傷」3度手術險失明

▲ 女童幫忙媽媽洗衣服時發生意外。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一名4歲女童誤將洗衣膠囊咬破，內容物瞬間噴進眼睛，造成雙眼嚴重灼傷、視力受損，緊急送醫後住院長達16天，但視力仍未恢復。母親對此呼籲應加強產品包裝警語，避免類似悲劇重演。製造商聯合利華（Unilever）則承諾，將檢討澳洲市場安全標示。

綜合《每日郵報》，當時女童盧卡（Luca de Groot）正幫忙母親喬迪（Jodi Lowe）洗衣服，喬迪請女兒拿著一顆洗衣膠囊，未料一不注意盧卡已經咬破膠囊，內部濃縮洗劑瞬間噴出，濺入盧卡雙眼，而她驚嚇之下反射性搓揉眼睛，導致化學成分進一步擴散，造成更嚴重的刺激與灼傷。

當下喬迪馬上將女兒抱進浴室沖水，並查看產品包裝背面的指示，上面僅稱這類狀況下應「尋求醫療建議」，因此喬迪當下以為「不會有大問題」，但盧卡仍不斷痛苦尖叫，喬迪撥打醫療諮詢專線後聽從建議將她送醫。

盧卡歷經3次手術，住院整整16天，期間每天需滴眼藥水、包紮傷口，且醫師警告，出院後眼部紅腫情況仍可能持續6至12個月。喬迪提到，女兒的視力正慢慢恢復，但未完全康復，仍有輕微的視覺障礙，且每晚睡覺時都會因被痛醒，令身為母親的她感到痛苦，「看到女兒那麼痛卻無能為力，真的很難熬。」

這款洗衣膠囊在英國以寶瀅（Persil）之名銷售，在澳洲則是Omo。喬迪不滿產品包裝警語不足，認為包裝應更清楚說明，「我不知道會造成這麼嚴重的傷害。你不會料到直接接觸會造成嚴重灼傷，需3次手術和住院16天。」

聯合利華對此則回應，消費者安全對該公司至關重要，已和喬迪取得聯絡，並承諾審查澳洲市場產品安全標示與警語，「與兒童有關的洗衣膠囊事件不能再發生。」