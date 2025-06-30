女童跳肚皮舞！她見服裝「幾乎全裸了」　承辦單位：家長都覺得OK

▲女童服裝引起討論。圖片經變色處理。（圖／翻攝自Facebook／新北市蘆洲區體育會中東肚皮舞委員會 新北市蘆洲區健康運動協會.林淑蓮）

記者曾筠淇／綜合報導

前段時間，新北市蘆洲區體育會主辦、新北市蘆洲區體育會中東肚皮舞委員會承辦2025年舞蹈觀摩賽，其中也有小朋友上台表演。而近日有網友留意到相關影片，發現小朋友的服裝「幾乎全裸了」，側面雖然有膚色布料，但卻是從上身開到下身。畫面曝光後，引起網友討論。

2025年舞蹈觀摩賽中，有小朋友穿著紅色的服裝表演肚皮舞。就有網友在Dcard上，以「小孩表演服裝到底？？？哪個設計的」為標題發文，提到這個服裝已經幾乎全裸了，且踢腿的動作是認真的嗎？從圖片可見，小朋友身上的服裝，是從上身開到下身，雖然中間有膚色的布料，但會用這樣的顏色，就是想讓布在視覺上消失，強調身體曲線。

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原PO認為，肚皮舞並沒有本來就穿這樣，她上網查過資料，通常都是露一些肌膚，但是中間會遮一下，真的不會從頭開到腳。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我懂你！孩子就是孩子，『性感、嫵媚』不該出現在孩子身上，尤其是爆出許多心術不正的戀童癖，我們更想保護孩子」、「我做服裝的，一般來說這種側邊大腿cut out的設計比較少出現在小孩表演服身上，這些服裝在我看來也是相當不得體的」、「不要說有什麼狗屁肉色短褲，那個剪裁講難聽一點，光看孩子的臀部線條就讓她們的臀部呼之欲出了好嗎」、「真的有點過於裸露了，而且現在社會上很多有邪惡思想的人」、「小朋友真的不用穿這麼露」。

也有網友表示，「查原影片，畫質比較好明明就有穿內搭」、「覺得肌膚裸露程度跟你舉例的衣服沒什麼不同，中間有沒有多一塊布斷開有什麼差別嗎？不能接受的話，別讓自己的孩子學肚皮舞就是了」。

針對服裝部分，稍早記者透過訊息詢問承辦單位，主委回應，「影片是家長的爸爸PO出來的，覺得穿這樣很OK、很可愛。」當時舞衣有好幾件可以選擇，是家長最喜歡這件，就選了這件，肚皮舞的服裝就是這樣，像是「游泳比賽穿泳衣」。

主委也說，她帶的團體，國內、國外都有得獎，網友所說的，是她從業37年以來第一次遇到。她也強調，小朋友裡面都有穿安全褲，每天上課，家長也都在旁邊看，都覺得很OK。她還補充，服裝部分主要還是看要跳什麼風格，像是速度比較快、節奏快的「鼓舞」，就會搭配這樣的服裝，是沒有問題的。