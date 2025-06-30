　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女童跳肚皮舞！她見服裝「幾乎全裸了」　承辦單位：家長都覺得OK

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／新北市蘆洲區體育會中東肚皮舞委員會 新北市蘆洲區健康運動協會.林淑蓮）

▲女童服裝引起討論。圖片經變色處理。（圖／翻攝自Facebook／新北市蘆洲區體育會中東肚皮舞委員會 新北市蘆洲區健康運動協會.林淑蓮）

記者曾筠淇／綜合報導

前段時間，新北市蘆洲區體育會主辦、新北市蘆洲區體育會中東肚皮舞委員會承辦2025年舞蹈觀摩賽，其中也有小朋友上台表演。而近日有網友留意到相關影片，發現小朋友的服裝「幾乎全裸了」，側面雖然有膚色布料，但卻是從上身開到下身。畫面曝光後，引起網友討論。

2025年舞蹈觀摩賽中，有小朋友穿著紅色的服裝表演肚皮舞。就有網友在Dcard上，以「小孩表演服裝到底？？？哪個設計的」為標題發文，提到這個服裝已經幾乎全裸了，且踢腿的動作是認真的嗎？從圖片可見，小朋友身上的服裝，是從上身開到下身，雖然中間有膚色的布料，但會用這樣的顏色，就是想讓布在視覺上消失，強調身體曲線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，肚皮舞並沒有本來就穿這樣，她上網查過資料，通常都是露一些肌膚，但是中間會遮一下，真的不會從頭開到腳。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我懂你！孩子就是孩子，『性感、嫵媚』不該出現在孩子身上，尤其是爆出許多心術不正的戀童癖，我們更想保護孩子」、「我做服裝的，一般來說這種側邊大腿cut out的設計比較少出現在小孩表演服身上，這些服裝在我看來也是相當不得體的」、「不要說有什麼狗屁肉色短褲，那個剪裁講難聽一點，光看孩子的臀部線條就讓她們的臀部呼之欲出了好嗎」、「真的有點過於裸露了，而且現在社會上很多有邪惡思想的人」、「小朋友真的不用穿這麼露」。

也有網友表示，「查原影片，畫質比較好明明就有穿內搭」、「覺得肌膚裸露程度跟你舉例的衣服沒什麼不同，中間有沒有多一塊布斷開有什麼差別嗎？不能接受的話，別讓自己的孩子學肚皮舞就是了」。

針對服裝部分，稍早記者透過訊息詢問承辦單位，主委回應，「影片是家長的爸爸PO出來的，覺得穿這樣很OK、很可愛。」當時舞衣有好幾件可以選擇，是家長最喜歡這件，就選了這件，肚皮舞的服裝就是這樣，像是「游泳比賽穿泳衣」。

主委也說，她帶的團體，國內、國外都有得獎，網友所說的，是她從業37年以來第一次遇到。她也強調，小朋友裡面都有穿安全褲，每天上課，家長也都在旁邊看，都覺得很OK。她還補充，服裝部分主要還是看要跳什麼風格，像是速度比較快、節奏快的「鼓舞」，就會搭配這樣的服裝，是沒有問題的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
382 1 9137 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／0056公告最新季配息！
丈夫堅持插管要救！妻手顫抖寫下「別救了」
吵架對話曝！黑貓女物流車弄超髒　冷回4字火了
快訊／朱海君離開唱片公司
Andy環島出狀況痛哭：老天爺整我！聽路人1句話潰堤
快訊／老公遭黑貓女殺死　妻子哽咽雙眼通紅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全盛時有43間！平價燒肉龍頭「全台剩3家」　網揭重創主因

丈夫堅持插管要救！妻手顫抖寫下「別救了」　醫不捨曝原因

快訊／熱飆37.4度！14縣市高溫警示　雙北亮橙色燈號

分科考倒數！考生怕腸胃失控、家長忙備餐　考前備餐比考場還刺激

北捷成追星新熱點！「五月天、NMIXX、楊紫」驚喜現身玩翻盛夏

肥前屋收攤早有前兆？他曝招牌鰻魚飯藏「1敗筆」：根本生死鬥

好市多1商品「比淘寶貴1倍」！網吵瘋： 台灣人盤啊...內行揭真相

今是「天貺日」　專家教你做「4件事」轉運補財

華航機上餐將聯名美、日名店　3航線返台旅客吃得到

女司機持刀刺殺男同事　黑貓宅急便：全力協助家屬處理

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

【鍋鏟留下咖哩痕跡怎麼辦？】曬太陽30mins輕鬆去漬！

全盛時有43間！平價燒肉龍頭「全台剩3家」　網揭重創主因

丈夫堅持插管要救！妻手顫抖寫下「別救了」　醫不捨曝原因

快訊／熱飆37.4度！14縣市高溫警示　雙北亮橙色燈號

分科考倒數！考生怕腸胃失控、家長忙備餐　考前備餐比考場還刺激

北捷成追星新熱點！「五月天、NMIXX、楊紫」驚喜現身玩翻盛夏

肥前屋收攤早有前兆？他曝招牌鰻魚飯藏「1敗筆」：根本生死鬥

好市多1商品「比淘寶貴1倍」！網吵瘋： 台灣人盤啊...內行揭真相

今是「天貺日」　專家教你做「4件事」轉運補財

華航機上餐將聯名美、日名店　3航線返台旅客吃得到

女司機持刀刺殺男同事　黑貓宅急便：全力協助家屬處理

虎爺聖誕香火鼎盛　炸雞祝壽添趣味捐血送「虎力五保庇」小神衣

基隆汽機車路口對撞！騎士噴飛機車解體　驚悚影片曝

快訊／147萬人注意！0056季配0.866元　7／21除息

張學友、郭富城叫她媽！影后鮑起靜搭檔「視帝父子」他被虧長太老

全盛時有43間！平價燒肉龍頭「全台剩3家」　網揭重創主因

線香成居家香氛新趨勢！獨特焚燒味、木質層次更醇厚　給人寧靜安心感受

丈夫堅持插管要救！妻手顫抖寫下「別救了」　醫不捨曝原因

味全龍「侏羅紀」主題日本周霸氣登場　聯名球衣亮相

全台第一家海尼根概念店落腳信義！3款「全新特調」開啟下班社交新宇宙

賴清德稱立院修法違憲史無前例　謝龍介酸：市長不進議會也前所未見

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

生活熱門新聞

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

今「一年一度天貺日」玉帝開天門　吃1物貴人福氣到

可能有雙颱！　模擬路徑曝

即／作家王浩一驚傳辭世！享壽68歲

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

女童跳肚皮舞！服裝側面「從頭開到腳」挨批

肥前屋歇業原因曝！不是因為租金問題

防心肌梗塞奪命！有8症狀「快停車求救」

「6生肖」7月要起飛了！他買彩券容易中獎

以前守在電視前看「現在金曲獎沒人看？」　PTT曝原因

今雨最大地區曝　本周颱風生成機率高

更多熱門

相關新聞

點8顆煎餃！男友吃掉5顆釀爭吵　妹子當場被分手

點8顆煎餃！男友吃掉5顆釀爭吵　妹子當場被分手

「這完全不是吃不吃得夠的問題！」一名女網友抱怨，日前她和男友到早餐店，一起點了8顆煎餃，她將3顆吃掉後，男友卻趁她玩手機時把剩下5顆全吃光，當下她氣得找男友理論，對方卻堅持說「不然再叫一盤啊」，最後還向她提分手並轉身離開，讓她感到相當傻眼。

洗鴛鴦浴「1癖好」遭拒！妹子疑男友有小三

洗鴛鴦浴「1癖好」遭拒！妹子疑男友有小三

一天工作8小時　她曝日程嘆「行屍走肉」

一天工作8小時　她曝日程嘆「行屍走肉」

才剛換0050「要換回006208嗎」　網點出關鍵

才剛換0050「要換回006208嗎」　網點出關鍵

陸「真人互動遊戲」女童出鏡演妹妹 藏「兄妹愛情」情節惹議

陸「真人互動遊戲」女童出鏡演妹妹 藏「兄妹愛情」情節惹議

關鍵字：

肚皮舞服裝女童Dcard跳舞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

5天前媽媽辭世！金鐘主持人王浩一驟逝

伊朗宗教領袖下令追殺川普！極刑內容曝

汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

黑貓送貨員抱怨：車內弄很髒！遭女同事捅死　留下妻與2兒

館長直播喊：台灣人性命由大陸14億同胞決定

八仙塵爆滿10年「男星被逼換假逃死劫」！

劉品言頂5個月孕肚燦笑現身　老公連晨翔專車接送愛妻

台灣女客越南旅遊　吃完早餐送醫不治

雨天開日行燈挨罰1千2！他收罰單才知規定

即／林口黑貓宅急便爆命案！1男「遭女同事猛刺1刀」亡

更多

最夯影音

更多

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面