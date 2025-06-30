從鼻孔入侵！5歲女泡溫泉「感染食腦蟲」　醫嘆：致死率超97%

▲女童泡完溫泉回家沒幾日，感染食腦蟲。（示意圖／取自Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

福建廈門一名5歲女童日前與家人一同去泡溫泉，過幾日後出現頭痛、低熱、嘔吐，甚至抽搐昏迷等情況。女童的家人趕緊將孩子送往醫院，女童一進醫院後就住進了ICU，並被醫師診斷出，是感染了福氏耐格里阿米巴原蟲（以下稱「食腦蟲」），令家屬們心痛不已。

據《澎湃新聞》報導，女童的家人表示，孩子在於6月7日、14日游泳及泡溫泉；22日出現頭痛、低熱、嘔吐；23日抽搐昏迷，轉入ICU；27日確診感染食腦蟲，期間並未亂吃東西。

▲▼5歲女童。（圖／翻攝自微博）

醫師無奈表示，推測與不乾淨的溫泉有關，目前患者仍持續昏迷，腦損傷嚴重，靠呼吸器及藥物維持生命；肌酸激酶超正常值7倍（＞1000），血壓持續降低，預後極差，仍未有轉好的跡象。

醫師說道，食腦蟲是單細胞原生動物，生存於25至42℃溫暖淡水，如江河、溫泉、消毒不徹底的泳池，僅以鼻腔侵入，沿著嗅神經直達腦部，引發原發性阿米巴腦膜腦炎（PAM）。

▲食腦蟲繁殖速度極快。（示意圖／翻攝自微博）

醫師還表示，蟲體繞過免疫系統直攻腦組織，繁殖速度極快（數小時分裂一代），導致腦實質壞死、顱內壓飆升，致死率超97%，全球僅個位數存活案例，早期症狀似感冒（頭痛、發燒、嘔吐），易被誤診為普通腦膜炎。

醫師也提醒，夏季這種寄生蟲較活躍，應避免接觸不熟悉的水體，在可能接觸感染風險的水體時，使用鼻夾防止水進入鼻腔，另外游泳或泡溫泉後，一旦出現頭痛、發熱、嘔吐、嗜睡等，一定要及時就醫。