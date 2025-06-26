陸「真人互動遊戲」女童出鏡演妹妹　藏「兄妹愛情」情節惹議

記者魏有德／綜合報導

大陸一款真人互動遊戲《我和未來有個約定》正在遊戲平台上發起眾籌，然而，劇情設定和真實人物扮演的角色卻引起輿論爭議。按照劇情設定，遊戲中，玩家將扮演哥哥，撫養妹妹「未來」長大，「未來」的角色則是由一名女童真人出鏡扮演，如同模擬遊戲「美少女夢工場」一般，且故事線中還暗藏「兄妹愛情」情節，未上市便吸引大量關注。

▲大陸真人互動遊戲「我和未來有個約定」惹議。（圖／翻攝微博，下同）

《封面新聞》報導，6月25日，遊戲開發公司負責人回應稱，未成年人出鏡拍攝經過其父母同意，且全程陪同，遊戲情節的設定也符合道德倫理。

這款遊戲名為《我和未來有個約定》，計劃發行日期為7月25日。遊戲簡介顯示，這是一款真人實景多結局養成遊戲。父母去世後，你和妹妹「未來」成了相依為命的兄妹，需悉心安排她的生活，陪伴她成長，「遊戲好感度是解鎖完美情感結局的前提條件。」

透過遊戲宣傳影片上可以發現，遊戲中妹妹「未來」的年齡設定為10歲，由玩家扮演哥哥，安排妹妹學習、打工、休息，而「未來」一角確實由一名10歲左右的女童真人出鏡扮演。

對於網路上的爭議，上海溢位網路科技有限公司負責人表示，「法律並無明文規定，禁止未成年人拍真人互動影視，用小演員是因為遊戲的玩法就是從小養成的遊戲。我們的拍攝是經過了女孩家長的同意，並且全程陪同。」

至遊戲中兄妹倆發展的情感結局，該負責人解釋，哥哥是被領養的，但自己不知道，「把妹妹從小養到18歲以後，如果玩家在這個時候選擇把身世真相告訴妹妹的話，這個時候妹妹已經是個成年人了，她有權利對自己的感情或愛情作出選擇，這是作為一個成年人特別正常的行為。」