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長沙7歲女童4年前遭性侵遇害　惡狼欠網貸犯案已執行死刑

▲4年前性侵殺害7歲女童的餓狼已被執行死刑伏法。（圖／翻攝深圳新聞網）

▲4年前性侵殺害7歲女童的餓狼已被執行死刑伏法。（圖／翻攝深圳新聞網）

文／香港01

2021年，湖南長沙7歲女童慘遭性侵殺害，兇手朱佳琦故意殺人罪及強姦罪罪成，被判處死刑。長沙市中級人民法院公告，最高人民法院依法裁定核準罪犯朱佳琦死刑。朱佳琦已於6月6日被執行死刑。

《紅星新聞》報導，6月22日，女童父親張先生稱，前幾日接到法院來電稱罪犯已被執行死刑。家屬一直的訴求是執行死刑，他們和罪犯沒有矛盾，「認都不認識，法院說是他借了網貸。」

2021年10月30日，7歲女童張某某騎單車出門玩，後於長沙師範學院附近走失，失蹤兩天後，女童遺體於11月1日被尋回。家屬稱，當時先尋回單車，最終在距單車幾百米遠的一片樹林中尋回女兒，發現她衣衫不整。附近村民介紹，女童是家中幼女，一家人是農民，沒有在當地結仇。

案發後，長沙警方曾發布協查通報，懸賞10萬元（人民幣，下同）通緝朱佳琦。11月2日凌晨2時許，警方拘捕朱佳琦。經審訊，朱對其犯罪事實供認不諱。
朱佳琦1997年9月生於安徽省碭山縣。長沙市中級人民法院裁判文書顯示，經審理查明，2021年8月，朱佳琦跟隨父親來到長沙縣星沙地鐵站做水電安裝工作。因欠網貸，心感煩悶。2021年10月30日早上，朱佳琦遊蕩到長沙師範學院附近遇到女童張某某，他幫女童修理單車後，以看兔子為名騙她到樹林邊，以殘忍手段致其死亡，後逃離現場。

法院公告顯示，朱佳琦誘騙被害人張某某到樹林邊，將她推倒在地，捂其口鼻並勒住頸部，將她抱入山溝下的樹林中，實施姦淫後逃離。張某某因被扼、勒頸部致機械性窒息死亡。

法院認為，朱佳琦因生活不順，欠下一萬元網貸心生煩躁，在外遊蕩的過程中，偶遇不滿8周歲的被害人，見四下無人，為發泄其煩躁情緒，殘害沒有反抗能力的被害人，並對她實施姦淫，其罪行極其嚴重，性質極其惡劣，社會危害極大，本院決定對其不從輕處罰。

最終，法院判決朱佳琦犯故意殺人罪和強姦罪，決定執行死刑；朱佳琦賠償附帶民事訴訟原告人經濟損失46437元。一審判決後，朱佳琦未提出上訴，湖南省高級人民法院依法覆核後，同意對朱佳琦的判決，並報請最高人民法院核準。

長沙市中級人民法院公告，「最高人民法院依法裁定核準罪犯朱佳琦死刑，並向本院下達執行死刑命令。本院遵令於2025年6月6日將罪犯朱佳琦驗明正身，押赴刑場，執行死刑」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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