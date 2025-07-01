情侶出國省錢「少做這件事」　登機才被告知：沒位了

▲一對情侶沒有提前劃位，登機前才知道沒位置。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國伯明罕一對情侶預計前往西班牙馬略卡島（Mallorca）渡假，為了省錢而沒有額外支付費用、提前劃位，未料因此無法搭機。2人氣憤表示，「當你預定航班時，你會假設你能獲得一個座位」，但他們的經歷顯示，事實並非如此。

33歲的史考特（Scott McCormick）和32歲的海倫娜（Helen Borthwick）已經支付384.55英鎊（約新台幣1.5萬元）的來回機票，但為了省錢而沒有額外付費預先劃位，並且做好心理準備，可能在2小時航程中分開坐。預先劃位的費用通常是一個座位4.5至33英鎊（約新台幣180至1323元）。

他們前一晚完成網路報到手續，5月1日當天第一個抵達登機門，卻在等待所有旅客上機後，才被瑞安航空（Ryanair）告知「你們倆都上不了這班飛機」，因為航空公司臨時換了另一架較小型的飛機，如今只剩下一個座位。

海倫娜直呼，「我不知道買機票後還可能發生這種事。我從沒聽說過有人因為沒有預先劃位被趕下飛機。」

地勤當時提出2個選項，要不就是1人如期登機、另1人搭乘較晚航班，要不就是2人一起搭乘較晚班機，並且口頭承諾不需加價。情侶倆為了不要分開選擇後者，但返回報到櫃檯時，卻被多收100英鎊（約新台幣4000元）的「未登機費」，為了取回2人託運行李，也讓原航班延誤90分鐘。

史考特指出，他們以前搭飛機都沒有預先劃位，過去從來沒有出過問題，這次卻到了登機門才被告知沒位置，「感覺就像是瑞安航空的詐騙。」他氣憤表示，瑞安航空毫無同理心，自己與女友將盡可能抵制。

每日郵報報導，旅遊專家對此表示，即使購買機票，也無法保證一定有座位，因為航空公司有時會「超賣」（overbooked）機票，以免部分旅客放鴿子，並且可以合法將旅客「擠」到其他航班。另外，若因營運考量更換為較小型飛機，也可能導致座位不足。

瑞安航空解釋，該航班原定由197個座位的波音737-8200執飛，但因營運原因更換為189個座位的波音737-800，導致1名乘客無法登機。由於情侶倆是最後2名辦理登機手續的旅客，因此其中1人必須改搭下一班飛機，但他們不願分開，因此只有1人被改至下一個班機，另1人則需支付100英鎊的「未登機費」。