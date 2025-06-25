機長突廣播「美國炸伊朗」！客機繞一大圈返航　油不夠急轉降

▲ 英航BA109航班繞了一大圈轉降瑞士，左圖非事發班機。（圖／翻攝自臉書、X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東情勢波及商業航空，英國一對情侶日前原定搭機前往杜拜，飛行途中機長突廣播通知，因美國打擊伊朗，沙烏地阿拉伯關閉領空，導致班機被迫改道，又因燃料不足無法返航，最後轉降瑞士，打亂原本的度假行程，但兩人仍慶幸能平安無事。

《每日星報》報導，24歲女子露比（Ruby Tuesday-Croxford）和男友傑克（Jack）原定搭乘英國航空（British Airways）從倫敦飛往杜拜，準備展開10天奢華假期，入住朱美拉棕櫚島上的五星級飯店，未料這趟要價2500英鎊（約新台幣10萬元）的夢幻之旅還未抵達目的地就被打亂。

露比回憶，兩人搭乘21日晚間起飛的紅眼航班，凌晨2點醒來時卻發現飛機滯留埃及開羅上空，起初以為是螢幕顯示出錯，沒有多想便繼續睡，但到了清晨近5點，機長突然廣播宣布，因美國對伊朗發動攻擊，出於飛安考量，與航管及國安部門討論後決定掉頭返航。

然而飛機燃料不足以直飛英國，只能轉降瑞士蘇黎世。直到連上機上Wi-Fi與家人聯絡後，露比才得知當時情勢，家人也勸她別再飛往杜拜而是立刻返家。儘管英航已為他們安排從雅典往杜拜的班機，他們最終仍決定返回英國，未料原班機組員執勤時數已達上限，他們只能在當地等待航空公司另派人手前往瑞士接替。

兩人降落瑞士僅30分鐘後便向旅行社Love Holidays申請全額退費，並順利取得退款，僅損失部分已預訂的杜拜行程費用。露比事後將這段經歷分享到TikTok，吸引逾30萬次觀看及大量留言，有網友指出，若真的爆發第三次世界大戰，降落在瑞士是最好的選擇。

在英航協助下順利返英後，露比和傑克24日改赴西班牙度假勝地特內里費島。儘管杜拜領空已重新開放，露比坦言，短期內不打算再冒險飛往中東，「等一切平靜下來再說吧。」