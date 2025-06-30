政府7月上路「9新制」一次看　軍人優先登機、提高職災死亡慰問金

▲政府7月上路9項新制圖卡。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰，下同）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰今（30日）宣傳7月即將上路的9項新制，包含「國際線航班，現役軍人優先登機」、「室內家貓，免強制施打狂犬病疫苗」、「提高職業災害死亡勞工家屬慰問金額度至20萬元」、「新增濱海鄉鎮風力預報，提供更細緻強風預警資訊」、「護照效期不足6個月且未遺失者，開放線上申辦」等措施，卓榮泰也喊話，歡迎大家多多分享7/1新制圖卡，讓身邊的親朋好友都能了解政府新措施。

卓榮泰今日貼出9張圖卡表示，2025政府7月新制報您知！第一，向國軍致敬！台灣出發國際線航班，現役軍人優先登機，6家航空提供服務。

卓榮泰表示，第二，開啟金融新時代，亞洲資產管理中心高雄專區+台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），主打低於每年1 %經理費率及0申購手續費率之基金商品，鼓勵中長期投資增加財務韌性。

卓榮泰說，第三，守護海洋生態再進步！「海洋保育法」正式上路！加強保護海洋生物、禁止進入海洋庇護區核心區、充分保障原民與漁民權益，劃定海洋庇護區。

卓榮泰再說，第四，客家幣！你登記了沒？上網登記即有機會抽中，可於全台 11 縣市、70 客庄「????講客」合作店家使用。

卓榮泰再說，第五，室內家貓，「免強制」施打狂犬病疫苗，飼養於室內的家貓，且外出時以箱籠裝載，免強制施打。

卓榮泰強調，第六，職場權益保障升級！「身心障礙者職場合理調整行政指導」生效、提高職業災害死亡勞工家屬慰問金額度至20萬元。

卓榮泰提到，第七，力挺女性投入創新發明，「女性申請發明專利加速審查試行方案」試行1年，提升研發能量與智慧財產參與程度。

卓榮泰指出，第八，颱風預報服務更精準，新增「濱海鄉鎮風力預報」，颱風警報期間，強風預報從一縣市一預報，進化成鄉鎮燈號，提供更細緻強風預警資訊。

卓榮泰表示，第九，線上申換護照更便利，過去，護照逾期才能線上申報，7月起，護照效期不足6個月且未遺失者，開放線上申辦。

最後，卓榮泰強調，歡迎大家多多分享7/1新制圖卡，讓身邊的親朋好友都能了解政府的新措施。