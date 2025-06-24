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情侶變同學！台中2警分隔兩地彼此打氣　雙雙考上警大刑事系

▲▼ 。（圖／吳心雅提供）

▲女警吳心雅和男友男警蔡尚儒同時考上警大，從情侶再變回同學。（圖／吳心雅提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央警察大學114學年度二年制技術系刑事警察學系日前放榜，大甲分局偵查隊偵查佐蔡尚儒、大甲所警員黃翊豪和清水分局安寧所警員吳心雅都上榜，其中蔡男和吳女就讀清水高中同班同學時，就是情侶了，從警後分隔兩地，各自認真工作，勤餘一起念書，彼此打氣，如今情侶身份再次又變回同學，在警界傳為佳話。

大甲分局分局長謝建國表示，蔡尚儒和黃翊豪平時盡心盡力，維護地方治安、交通工作，能夠在勤餘之際，認真進修進而錄取警察大學，除了對2人表達最誠摯的祝賀，並期許他們在未來的進修歷程中持續精進，學以致用，為社會治安貢獻所長，成為警界未來的優秀骨幹。

▲台中女警吳心雅考上警大二技，分局長張貼紅榜祝賀。（圖／警方提供）

▲台中女警吳心雅考上警大二技，分局長張貼紅榜祝賀。（圖／警方提供）

清水分局長蔡慶星前往安寧所為吳心雅張貼紅榜，警友站長謝金蕉及大庄里長楊維智亦前來祝福，吳員從警7年多，平時除擔服日夜輪番執行繁重勤務工作，勤餘仍不以為苦，自我努力不懈，終於考上警大圓夢。

值得一提的是，蔡員和吳員互相提攜、進修，一起報考，雙雙金榜題名，2人在工作上互相砥礪，在人生道路上並肩而行，堪稱佳話，也讓這份榮耀格外溫馨與甜蜜，雙喜臨門。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中男警蔡尚儒和女友吳心雅同時考上警大。（圖／警方提供）

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