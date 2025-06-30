出國累爆「一定要壞壞？」　兩派吵翻：去外面老公不一樣了

▲原PO好奇大家出國是否會壞壞呢？（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

出國與另一半親密交流，肯定會特別難忘。而一名妹子認為，氣氛來了確實會想壞壞，但若行程排太滿、調時差太累、吃太飽的話，反而對那檔事興致缺缺。文章引發兩派網友熱議，「在飛機上就想了...」「一出去外面老公不一樣了」、「累到躺床上秒睡，完全沒有時間」。

一名女網友在Dcard表示，最近與友人閒聊出遊趣事，話題突然歪到「出國的情侶是不是都會愛愛？」當下原PO一聽愣住，腦海想著出國心情愉悅且飯店又舒適，確實燈光美氣氛佳之下，容易有壞壞的念頭。

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不過也可能因為外部因素，原PO說，像是行程排太滿、調時差太累、吃太飽，反而沒體力與另一半激戰，因此對她來說，出國不一定會想愛愛。

原PO認為，比起有沒有親密交流，更重要的是，與另一半旅行過程中是否更加心靈契合，千萬別讓「出國一定要愛愛」變成一種壓力或默契，就怕破壞了旅行的美好。最後，原PO也好奇拋問「大家出國是否一定要愛愛呢？」

文章引發熱烈討論，一派直呼累爆沒體力，「每天早出晚歸，回飯店還要整理採購品，整個時間不夠，完全沒興致」、「累到躺床上秒睡，完全沒有時間」、「我很容易感染發炎，所以跟老公都說好，就好好玩」、「跟男友去過5個國家，從來沒有在國外色色過」、「回到飯店只想趕快洗澡，然後比賽誰先入眠」。

而另一派則害羞直呼，「晚上沒體力做，就早上睡醒做」、「出國每天都做好做滿，至少一次」、「在飛機上就想了...」「我們會出國專門愛愛，去泰國不跑行程，就吃幾家店而已+逛一下商場，然後住好一點的地方，為了色色」、「會耶！在家都興致缺缺，一出去外面老公不一樣了」、「肯定要吧！每到新環境一定要試床」、「出國都會愛愛，目的是在不同國家留下愛愛足跡」。