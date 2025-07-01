諾貝爾ｘHOYA全齡視光新據點　台中第一間多焦鏡片體驗館啟用

▲諾貝爾攜手HOYA在北屯區打造台中第一間多焦鏡片體驗館，提供「全年齡鏡片體驗」。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／台中報導

別再以為老花眼是銀髮族專屬！現代人生活離不開3C產品，長時間近距離用眼，讓老花年齡下修。根據國民健康署調查，40歲以上國人超過5成已出現老花現象，視覺健康需求日益增加。

▲年輕人因3C過度使用，加速視覺退化。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

「台灣的眼鏡市場需求只會越來越高，從學齡兒童到樂齡長者，每個年齡層都有不同的視力挑戰。」諾貝爾眼科機構指導教授張朝凱強調，目前學童近視率偏高，對抗近視的鏡片需求不容忽視；年輕人則因為3C過度使用，產生疲勞、藍光傷害等問題，也需要抗疲勞鏡片輔助。

▲諾貝爾眼科機構指導教授張朝凱。

張朝凱也提到，對於熟齡族群，老花年輕化已是明顯趨勢，一方面是年紀增長但仍在職場奮戰，對清晰視力需求不減；另一方面，3C產品使用成癮，導致眼睛容易疲勞，也加速了視覺退化，「所以需要符合生活需求的多焦鏡片，不只看得清楚，更能看得輕鬆」。

▲諾貝爾攜手HOYA打造台中北屯第一間多焦鏡片體驗館連鎖眼科。

因應消費者對高階鏡片的需求增加，HOYA也持續升級服務設備，讓配鏡從商品選擇，走向全方位視覺解決方案，並延續「諾貝爾×HOYA的體驗企劃」，透過諾貝爾眼科門市帶動普及。HOYA台灣總經理關國強表示：「我們將日本的多焦體驗館整個流程、驗光的SOP引入台灣，以人為本，讓消費者身歷其境，就像買鞋買衣會試穿，眼鏡也應該可以試戴，消費者感受過後，信心自然會提高。」

▲HOYA台灣總經理關國強。

看準專業個人化驗配與眼科診療的重要性逐步提升，諾貝爾眼鏡與HOYA在交通便利、人口密集，坐擁兩大美食商圈的捷運文心崇德站旁，打造台中北屯第一間多焦鏡片體驗館連鎖眼科。諾美爾視光眼鏡管理處長楊凱名指出：「北屯區青壯年快速移入，育齡人口成長也非常快，所以我們強調是一個全齡化的Solution，照顧不同族群的需求。」

▲諾美爾視光眼鏡管理處長楊凱名。

楊凱名說明，從近視控制到老花矯正，每一階段都有對應的服務與產品，藉由HOYA最先進的流程，帶給消費者最精準的體驗。成人適用的「調節力管理」如抗疲勞、3C紓壓鏡片，能減緩長時間使用電腦手機帶來的視覺負擔；針對兒童，則推出近視管理方案，經臨床驗證可有效延緩近視惡化。

▲品牌體驗牆。

▲視覺量測定位儀。

▲全系列多焦試片組。

▲光學問診台。

踏入門店第一刻即見「品牌體驗牆」，只要輕按按鈕，便能模擬在戶外陽光下的鏡片變色效果，也可親手觸摸鏡片材質；還有遠中近視覺量測「定位儀」，能夠精準測量配戴者的眼位距離；透過「多焦試片組」，配戴者能親眼目睹不同鏡片帶來的視野差異；到了「光學問診台」再進一步捕捉專屬個人的最佳配戴參數，提升舒適滿意度。

▲▼HOYA多焦鏡片體驗館。

HOYA攜手諾貝爾共創新視界，不同於傳統配鏡，更把專業結合對人的溫度，提供「全年齡鏡片體驗」，6-80歲的需求都能滿足，從生活習慣諮詢、專業驗配到後續追蹤，為雙眼打造最合適的清晰生活方案。