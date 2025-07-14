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情侶拍色情片說好「女方臉部打碼」　男無碼上傳沒賺錢反賠30萬

▲女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲前男友不打碼上架兩人性愛片販售，遭前女友提告判賠30萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台中市薛姓男子與女友合拍性愛影片，雙方原本約定好，影片僅供上傳至付費網站販售，而且需將女方臉部打馬賽克保護隱私；結果薛男直接上傳0打碼影片到3個平台販售，被女友發現後報警提告。台中地方法院一審依妨害性隱私及不實性影像罪，判處薛男4月徒刑；案經上訴，薛男與女方以30萬元達成和解，台中高分院二審改判緩刑2年，全案定讞。

判決指出，40歲的薛姓男子於2023年9月與女友小華（化名，下同）協議拍攝性愛影片，計畫上傳至「fans17」、「FansOne」與「myfans」等付費網站販售，女方同意，但明確要求臉部要打馬賽克，因為不想被別人認出來。薛男也同意這項條件。

同年11月，薛男卻以漫畫人物為帳號名稱，擅自將未經打碼的影片上傳到色情網站，並設定每部片售價419元。小華事後在友人提醒下，付費解鎖該影片確認未被打碼，隨即報警。

台中地院審理期間，薛男坦承上傳影片，但辯稱並沒有實際銷售，也沒有因此獲利，影片上架後即下架，而且售價為299元；然而法官查證後認定影片標價為419元，而且至少完成一筆交易，裁定其行為已構成妨害性隱私，依法判刑4月，並沒收犯罪所得。

案件進入二審後，薛男與女友達成和解，支付30萬元賠償金。台中高分院審酌其悔意與補償行為，撤銷原判，改判緩刑2年，並維持賠償內容為緩刑條件，全案確定。

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