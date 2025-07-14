「不知乘客去台中談判」台南超衰運將愛車遭撞、狠砸　慘狀曝光

記者游瓊華／台中報導

台南一位計程車司機7月9日載21歲康姓男子與19歲陳姓男子從台南北上前往台中，殊不知兩人竟是欠債315萬元要去談判；沒想到車才剛抵達約定地點就被撞，康男及陳男都還沒下車，就衝出蘇姓男子等5人拿棍棒猛砸計程車，運將嚇壞趕緊駛離現場並載著2名乘客報案求助，警方獲報查獲5名涉案男子並移送地檢署偵辦。

▲行車紀錄器拍下過程，計程車先遭一輛黑色轎車衝撞，隨即又有5人持棍棒下車猛砸擋風玻璃。（圖／翻攝社會事影音）



▲多元計程車被蘇男等人砸到車頭半毀，不僅車頭多處毀損、保險桿掉落、引擎蓋凹陷、擋風玻璃也破了一個大洞。（圖／民眾提供）



警方調查，康男以及陳男因315萬元債務，從台南搭多元計程車到台中南屯區龍富街一間修配廠與人商討債務糾紛，未料才剛到修配廠就遭人開車衝撞擋住去路，隨後5名男子持棍棒毀損計程車，場面一度混亂。計程車駕駛為求脫困，緊急將2名乘客載走並報案求助。

多元計程車被蘇男等人砸到車頭半毀，不僅車頭多處毀損、保險桿掉落、引擎蓋凹陷、擋風玻璃也破了一個大洞。

台中警察局第四分局接獲報案後，第一時間立即派員趕赴現場，將5名犯嫌控制於現場，全案依毀損、恐嚇、妨害自由等罪嫌移送台中地檢署偵辦。警方也呼籲民眾如涉及債務糾紛，務必透過合法管道協商或循司法程序處理，勿以身試法。如發現可疑滋事或暴力行為，請立即撥打110報案專線求助，共維社會治安。