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賴清德第三講聚焦憲政！盧秀燕喊話：有7成民意想聽講經濟

記者白珈陽／台中報導

總統賴清德昨（29）日赴新竹進行「團結十講」第三講，主題聚焦於憲政體制。台中市長盧秀燕今晚受訪表示，據美麗島電子報民調，指出若總統開講、民眾希望總統說什麼？「第一名有67.5％，將近7成的民眾，希望總統講經濟」，她建議賴若有時間開講，希望賴能回應民意，針對經濟議題開講。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示，賴清德若有時間開講，希望賴能回應民意，針對經濟議題開講。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，美麗島電子報這兩天有一項民調，是如果總統開講，民眾希望總統講什麼？其中第一名有67.5％、近7成的民眾希望總統講經濟。

盧秀燕說，台灣現在的國際經濟情勢非常具有挑戰性，台幣從32塊升值到現在29塊，升了3塊錢，所有出口商、台灣的經濟命脈都在流血，所以今年是我們經濟非常艱鉅的1年。另外在保險壽險業，因為台幣升值，也面臨嚴重的虧損，她昨天看到新聞，短短幾天虧了500億，未來的支付性問題，也擔心它的安全性。

盧秀燕指出，現在有大概七成的民眾希望談經濟，希望總統如果還有時間開講，能夠針對民眾所關心的經濟、民生的疾苦、民生的議題等等，能夠予以回應，同時能夠提出來，現在匯率、出口不利、關稅等問題，甚至可能會有石油、天然氣等能源供應的問題。

盧秀燕也說，現在有國家在發生戰爭，那國家的準備方案是什麼？總統應該提出解決方案，以安民心。

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