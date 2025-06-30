滿車垃圾還回「幫清謝謝」！黑貓女物流2刀殺同事　呆站現場等警

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市林口區宏昌街一處黑貓宅急便宅配站今(30日)上午8時許傳出殺人案，36歲的徐姓女司機疑因工作問題與41歲的陳姓男同事發生爭執，因此今提早到公司埋伏，見到陳男後立即拿出預藏的黑色折疊刀朝其猛刺2刀，導致陳重傷慘死。據了解，徐女行兇後將兇刀隨手丟在地上，待警方獲報到場時，徐目光呆滯、不發一語，面對警方詢問「人是不是你殺的」，徐僅沉默點頭回應。

▲救護車抵達現場時，陳男已經奄奄一息。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，徐女相當資深，在黑貓工作已10年，而死者陳男資歷2年，2人同為物流車司機，且共用一台貨車，但陳男疑似不滿徐女衛生習慣糟糕，每次用完車後椅座、地滿都是垃圾，甚至連喝過的手搖飲杯都不收，陳男上周還拍照在公司群組中抱怨，質問「難道這些都要我清？」徐女竟還厚臉皮回應，「幫清謝謝」，疑似因此埋下殺機。

▲徐女與陳男共用一台物流貨車，曾因衛生問題發生口角爭吵。（圖／記者陳以昇翻攝、記者陳以昇攝）

今上午表定8點上班，但徐女一早就帶著2把折疊刀到公司埋伏，等上班時間一到，一見到陳男出現後，徐不由分說立即撲上前將陳男壓倒在地，並抽出其中一把黑色折疊刀，朝陳頸部、胸口猛刺2刀；陳男中刀後痛得大聲哀號，鮮血當場如泉水般湧出。同事聞聲後出來查看，才發現出事，嚇得連忙報警並叫救護車。

警消到場時，陳男已經滿身是血，經緊急送往林口長庚搶救後，仍因傷勢過重宣告不治死亡。而徐女在行兇後，隨手將黑色折疊刀丟在一旁地上，目光呆滯站在一旁；警方到場後上前詢問「人是不是你殺的？」徐女全程沉默不語，僅點頭承認殺人，隨後立即被帶回分局問訊，但到目前為止徐女仍不願開口說明案情。

據悉，死者陳男與妻子結婚多年，育有2個兒子，老大今年才剛高中畢業，老二則還在就讀國中；妻子接獲噩耗後悲痛萬分，表示一家人在泰山區租屋，丈夫平時在黑貓工作正常，沒有提過與徐女相處狀況，也未向她抱怨過工作的事，不解只是出門上班，竟會再也回不了家。

▼徐女行兇後將兇刀隨手丟在地上。（圖／記者陳以昇翻攝）