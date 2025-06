盤點賴清德「團結十講」連3場翻車　柯志恩：公然造假關幾天？

▲國民黨立委柯志恩。(圖/記者屠惠剛攝)

記者鄭佩玟/台北報導

總統賴清德昨日赴新竹進行「團結十講」第三講,主題聚焦於憲政體制,不過發言中提到「中華民國憲法,台灣是沒有派員參加的」,卻引發外界質疑背離史實。國民黨立委柯志恩引述網友整理出前三講的諸多錯誤狠酸,「拜託總統不要再盤古開天、講歷史、說物種、評憲政,好好專心國政吧!」

柯志恩表示,聽賴總統「講古」兼「亂講」應該是今年炎炎夏日的消遣娛樂!大家敲碗期待第四講上場,不知又會發出什麼驚人之語?有網友整理出前三講的諸多錯誤,過去綠委主張修法假訊息要關3天,不知賴總統顛倒是非、公然造謠,如依綠委的標準,到底該關幾天?

柯志恩諷刺,總統身分尊貴,任職期間享有刑事豁免權,而在台灣政壇即使說謊也不必負責,但為避免教壞囝仔大小,「事實查核中心」是否應查證一下,例如第一、賴清德說,「中華民國憲法,台灣是沒有派員參加的。」事實是1946年的制憲國民大會,台灣省代表名額為18名,扣除已選出的僑選代表郭耀廷,其他17名的選舉方式為「間接選舉」,先由各縣市參議會及職業團體預選,再由省參議會決選。

柯志恩指出第二點,賴清德表示,「代表國家的總統,自稱區長。」事實是馬英九從未如此自稱,遭馬英九基金會執行長蕭旭岑打臉,「編造、信口雌黃!」第三、賴清德也說「醫治民主之弊,唯有更民主。」是諾貝爾和平獎得主珍.亞當斯的名言。事實上原文出自美國哲學家約翰.杜威(John Dewey),原文是「The remedy for the ills of democracy is more democracy」。

柯志恩提到第四點,賴清德說「台灣自古以來就有獨立生態系…不只發現犀牛化石,還有長毛象、猛瑪象、四不像鹿、金絲猴等化石,距離今天80至40萬年前。」事實是台灣島在遠古時期與中國大陸相連,兩岸生態系統具有天然連續性,大陸也有很多金絲猴,說台灣「自古就有獨立生態系」,違背地質科學。

柯志恩續指第五點,賴清德表示,台灣在《馬關條約》被清帝國割讓給日本,自此中國政權與台灣主權沒有關係。事實是台灣光復脫離日本殖民統治,民國34年中華民國國民政府接收台灣,民國35年台灣省代表也參與代表整個中國主權的制憲會議,中華民國政府於民國36年成立台灣省政府行使主權,迄今我們的國號仍是「中華民國」。

最後,柯志恩直批,賴清德的三講連篇錯誤、邏輯不通,最大錯誤是身為中華民國總統,卻不知珍惜感恩,反而處處貶損中華民國的法統,不敢宣布台灣獨立建國,卻捏造史實、七拚八湊、胡掰瞎說,只為證明「台灣國」已然成立。拜託總統不要再盤古開天、講歷史、說物種、評憲政,好好專心國政吧!但接下來似乎還有國防、外交、兩岸、民主、和平、…,總統真要講滿10場,繼續搞笑嗎?總統亂講雖有娛樂效果,但「事實查核中心」是否應好好查證一下,以免謠言滿天、更加撕裂!