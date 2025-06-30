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盤點賴清德「團結十講」連3場翻車　柯志恩：公然造假關幾天？

▲▼國民黨智庫 賴清德就職一週年執政滿意度民意調查記者會 朱立倫 柯志恩 許宇甄 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨日赴新竹進行「團結十講」第三講，主題聚焦於憲政體制，不過發言中提到「中華民國憲法，台灣是沒有派員參加的」，卻引發外界質疑背離史實。國民黨立委柯志恩引述網友整理出前三講的諸多錯誤狠酸，「拜託總統不要再盤古開天、講歷史、說物種、評憲政，好好專心國政吧！」

柯志恩表示，聽賴總統「講古」兼「亂講」應該是今年炎炎夏日的消遣娛樂！大家敲碗期待第四講上場，不知又會發出什麼驚人之語？有網友整理出前三講的諸多錯誤，過去綠委主張修法假訊息要關3天，不知賴總統顛倒是非、公然造謠，如依綠委的標準，到底該關幾天？

柯志恩諷刺，總統身分尊貴，任職期間享有刑事豁免權，而在台灣政壇即使說謊也不必負責，但為避免教壞囝仔大小，「事實查核中心」是否應查證一下，例如第一、賴清德說，「中華民國憲法，台灣是沒有派員參加的。」事實是1946年的制憲國民大會，台灣省代表名額為18名，扣除已選出的僑選代表郭耀廷，其他17名的選舉方式為「間接選舉」，先由各縣市參議會及職業團體預選，再由省參議會決選。

柯志恩指出第二點，賴清德表示，「代表國家的總統，自稱區長。」事實是馬英九從未如此自稱，遭馬英九基金會執行長蕭旭岑打臉，「編造、信口雌黃！」第三、賴清德也說「醫治民主之弊，唯有更民主。」是諾貝爾和平獎得主珍．亞當斯的名言。事實上原文出自美國哲學家約翰．杜威（John Dewey），原文是「The remedy for the ills of democracy is more democracy」。

柯志恩提到第四點，賴清德說「台灣自古以來就有獨立生態系…不只發現犀牛化石，還有長毛象、猛瑪象、四不像鹿、金絲猴等化石，距離今天80至40萬年前。」事實是台灣島在遠古時期與中國大陸相連，兩岸生態系統具有天然連續性，大陸也有很多金絲猴，說台灣「自古就有獨立生態系」，違背地質科學。

柯志恩續指第五點，賴清德表示，台灣在《馬關條約》被清帝國割讓給日本，自此中國政權與台灣主權沒有關係。事實是台灣光復脫離日本殖民統治，民國34年中華民國國民政府接收台灣，民國35年台灣省代表也參與代表整個中國主權的制憲會議，中華民國政府於民國36年成立台灣省政府行使主權，迄今我們的國號仍是「中華民國」。

最後，柯志恩直批，賴清德的三講連篇錯誤、邏輯不通，最大錯誤是身為中華民國總統，卻不知珍惜感恩，反而處處貶損中華民國的法統，不敢宣布台灣獨立建國，卻捏造史實、七拚八湊、胡掰瞎說，只為證明「台灣國」已然成立。拜託總統不要再盤古開天、講歷史、說物種、評憲政，好好專心國政吧！但接下來似乎還有國防、外交、兩岸、民主、和平、…，總統真要講滿10場，繼續搞笑嗎？總統亂講雖有娛樂效果，但「事實查核中心」是否應好好查證一下，以免謠言滿天、更加撕裂！
 

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