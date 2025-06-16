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嘉義市社會住宅發展兩案將完工　王美惠關注進度

▲▼ 王美惠邀內政部實地考察嘉義社宅　明年兩案即將完工 。（圖／立委王美惠服務處提供）

▲王美惠邀內政部實地考察嘉義社宅　明年兩案即將完工 。（圖／立委王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員王美惠今（16）日率領立法院內政委員會，邀集內政部次長董建宏、國土管理署署長吳欣修、國家住都中心及嘉義市政府相關單位，前往嘉義市社會住宅進行實地考察，瞭解社宅興建進度。

▲▼ 王美惠邀內政部實地考察嘉義社宅　明年兩案即將完工 。（圖／立委王美惠服務處提供）

王美惠指出，目前嘉義市已有三處社宅動工，分別為「友忠好室」已完工54％、「博愛安居」已完工41％，與即將於明（17）日動土的「安寮好室」。王美惠說，明（115）年「友忠」與「博愛」即將峻工，嘉義市即將迎來全新完工的社宅大樓。

王美惠今日也實地考察「博愛安居」社宅內部，親自了解住戶空間配置與生活動線設計，王美惠說，住都中心在設計上也兼顧住戶未來需求，社宅陽台皆採明管設計，搭配管線示意圖，方便後續維修管理。冷氣、熱水器與廚具等基本設備亦全數配備完成，讓入住民眾可即刻使用。

王美惠特別指出，嘉義市的社宅皆導入地震監測系統，具備良好通風與採光，並採全齡友善設計，包括防滑地坪、友善高度設施等，打造健康安全的居住空間。

▲▼ 王美惠邀內政部實地考察嘉義社宅　明年兩案即將完工 。（圖／立委王美惠服務處提供）

在後續嘉義市社會住宅的推動方面，西區預計再興建兩案，分別為「玉康安居」規劃265戶、「港坪好室」規劃122戶，其中東區則規劃「日新安居」達459戶，日新安居將成為全市規模最大的社會住宅，未來嘉義市6處社會住宅總戶數預計將達到約1,337戶。

規劃中的「日新安居」因基地因不臨道路，於興建方面面臨挑戰。針對此情況，王美惠委員今日特別協調內政部、國土管理署、住都中心、台水公司、市政府針對道路徵收與基礎設施進行討論。會議中也達成初步共識，各單位皆同意配合道路開闢規劃，確保該案能如期推動，順利克服基地條件限制。

王美惠強調，中央與地方持續攜手合作，推動社宅不只是為了解決居住正義，更是將育兒、長照與生活機能整合在地，讓嘉義成為各年齡層適合居住的城市。

 
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