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嘉義市舉辦第20屆創新創業競賽　吸引全台青年創業者參與

▲▼ 嘉義市舉辦第20屆創新創業競賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市舉辦第20屆創新創業競賽 。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府攜手社團法人中華創業育成協會於6月26日至27日盛大舉辦全國矚目的「第20屆戰國策全國創新創業競賽暨114年嘉義市青年創業獎勵補助計畫」。兩日活動於耐斯王子大飯店熱烈展開，全台創業新秀齊聚一堂，也展現嘉義市積極推動創新創業的決心與實力，將嘉義市打造成為一個青年創業最好的舞台。

活動首日以專業實戰簡報培訓營揭開序幕，邀請業師深度輔導團隊提案內容與簡報技巧，協助參賽者打磨創業企劃、強化表達能力，讓創意能真正「說得動人、講得有力」，培訓營後，來自不同產業的創業者與產學專家透過「第六屆創青趴」交流晚會，在歡笑中連結資源與人脈，更激盪出跨團隊更多合作可能性。

▲▼ 嘉義市舉辦第20屆創新創業競賽 。（圖／記者翁伊森攝）

第二天來自全國經過初選脫穎而出的創業團隊輪番登場，從智慧農業、科技應用、循環設計到文化創新，創業構想各有特色，展現青年對產業未來的多元想像與實踐力。

評審團由產、官、學界重量級專家組成，對各隊提案進行精準剖析與建議，經過激烈角逐，優勝團隊在下午的頒獎典禮上風光登台，透過評審委員代表將各獲選團隊的創業構想與現場所有參與者分享、講評。

▲▼ 嘉義市舉辦第20屆創新創業競賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲社團法人中華創業育成協會理事長黃振瑋 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市政府建設處長田長沛表示，我們不當觀眾，而是主動設計創業者真正需要的舞台與陪跑機制，他強調嘉義市政府多年來已成功扶植多達45組青年團隊，不僅協助落實創業構想，更促成多起在地創新實例，「戰國策全國創業競賽」就是最具代表性的青創舞台，讓青年在實戰中磨練、在交流中成長。

共同主辦社團法人中華創業育成協會理事長黃振瑋也強調，協會將持續扮演創業生態推手，整合全台資源、推動平台交流，促進創業者之間的合作與成長，本次也與經濟部中小及新創企業署企業加速器計畫執行單位—大健康產業加速器合作，大健康產業加速器作為本次主辦單位，也致力於鏈結健康產業資源，推動創新創業實踐。

 
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