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史書華控捐10萬給柯文哲沒收據　陳智菡秀資料狂酸挨告不起訴

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／記者湯興漢攝）

▲網紅牙醫史書華曾捐10萬元支持柯文哲，卻未收到收據，民眾黨團主任陳智菡秀捐款單反擊挨告。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧／台北報導

前民眾黨支持者、牙醫史書華質疑2014年捐給柯文哲的10萬元政治獻金未收到收據，並在媒體上多次發言。民眾黨立院黨團主任陳智菡於今年1月於臉書展示含史書華個資的捐款單，遭控違反《個資法》。士林地檢署調查後認，陳智菡已遮蔽敏感資訊，行為具公共利益，且無圖利或損害意圖，予以不起訴。

今年1月間，柯文哲因涉弊案等遭收押，昔日曾輔選幹部許富舜爆料，稱曾目睹柯文哲將不明金錢帶回家，並直言：「可以問史書華，他一直不爽他捐的10萬不見了。」

然而，史書華接受媒體訪問時回應，他當年確實捐款，但從未收到收據，亦無法於監察院系統中查到捐款紀錄，質疑款項是否依法處理。他強調：「這筆錢不是政治獻金嗎？若有收據，為何查不到？」

對此，民眾黨發言人陳智菡於同年6日舉行記者會，公開展示載有史書華姓名、電話、住址等資訊的「捐款說明看板」，也在個人臉書發文公開查詢方式與內容，內容語氣強硬，表示「22元讓貼牌牙醫閉嘴」、「造完謠拍拍屁股想繼續吃民主自助餐」等。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

▲史書華稱沒找到捐款紀錄，陳智菡秀證據反擊。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

陳強調，2014年5月28日即已寄出收據，並於5月30日致電史書華確認是否收到。她強調，民眾黨已正式向監察院申請「103年柯文哲政治獻金專戶會計報告書」，證明該筆捐款已匯入專戶並完成申報。

對此，史書華認為陳智菡公開其姓名、住址、手機與身分證號碼等個人資料，逾越特定目的之蒐集，構成非法利用個人資料，因此提告。

檢方經查認為，相關資料已進行遮蔽，且公開目的為回應網路質疑、釐清政治獻金去向，具有回應公共關切之正當性。《個資法》第41條所規範之違法利用，須以圖利或損害他人為前提，且無證據顯示陳具有不法圖利或主觀犯意，亦無其他積極證據支持構成犯罪，依《刑事訴訟法》第252條第10款予以不起訴。史書華可依法於10日內聲請再議。

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