批賴清德口中講團結實際在分化　陳智菡點名打掉雜質吳釗燮

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德近來展開護國十講，第二講的主題為「團結」，談到要用民主淬鍊團結國家，但言談中的「百煉成鋼、打掉雜質」比喻，引發在野黨質疑。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，賴清德口中講團結，但其實都在講對立與分化、在國家裡面找敵人；她說，民進黨先把周圍雜質過濾掉，點名第一個就是國安會秘書長吳釗燮。

陳智菡說，當總統提出不反共就不是真的中華民國派、不護台的不是真台派，請問不護台跟不反共的標準什麼？當一個國家總統，可以明確說出不反共就不是真的中華民國派，那就代表有假的中華民國派、假的反共、假的台派，這些是要打掉的雜質？

陳智菡直言，誰來定義這些人？不反中是不是不反共？如果不反對中國是不是代表不反對中國共產黨？會不會變成滑坡邏輯？最後這些不反中的人也變成不反共的人，等於是不護台的人。那逃兵是不是不護台的人？有些人去中國唸書、經商、通婚，都是要被打掉的雜質？

陳智菡認為，賴清德口中所謂的團結中，只看到一直在把人分等級，真正愛台灣、不愛台灣，不愛台灣的人就是要被過濾掉的雜質，真的毛骨悚然。如果真的要講團結，不用在演講中講46次團結，但其實都在講對立與分化、在國家裡面找敵人。

而陳智菡也提到，為什麼握手就代表跟中共唱和？這邏輯完全正中青鳥的邏輯，他們就是設定要做罷免的戰場，所以在野黨做的任何法案都是中國下的指導棋，這些國會改革法案過去也是民進黨所主張，為何如今由在野黨提出後，就變成是在跟中共唱和？

陳智菡說，民進黨又連結到傅崐萁先前與王滬寧見面之事，甚至是近日館長赴中旅遊，都認為是從中國帶回指令所以去進行國會改革，「這邏輯滑坡到一個不知道該怎麼形容的程度」。

陳智菡進一步提到，在野黨日前在國會提出非常多國安法案，若洩漏國家機密給對岸敵對勢力、中華人民共和國，希望加重其刑，判比其他國家更重的罪。她酸，請問現在是誰在跟中共唱和？誰在洩漏國家機密？不就是民進黨嗎？民進黨先把周圍雜質過濾掉，她更點名第一個就是國安會秘書長吳釗燮。