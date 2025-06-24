柯文哲選總統冒假帳　法官質疑會計專業...端木正選擇沉默

▲會計師端木正涉於柯文哲政治獻金案記假帳，今（24日）二度到台北地院出庭仍不認罪，當庭被法官質疑專業、問到啞口無言。（圖／記者黃哲民攝，下同）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（24日）審理台灣民眾黨前主席柯文哲所涉政治獻金案，單獨傳喚涉記帳不實的會計師端木正，他不認罪，堅稱受客戶之託補登9筆支出，雖「便宜行事」沒核對憑證，但自認這不該是他的工作，並再度怪罪「候選人沒付錢」，法官質問「會計師沒看到憑證就記帳，是否不符標準流程」，端木正沉默不語。

端木正是執業逾20年的會計師，受柯文哲競選總統團隊委託，查核2023年5月20日到去年（2024年）2月12日政治獻金專戶收支帳目，他被起訴明知帳目有問題，去年4月8日仍出具查核報告向監察院申報，被退件後，同月11日起陸續補登9筆不實支出以平衡帳目，涉犯行使業務登載不實文書等罪嫌。

柯文哲政治獻金帳目瑕疵，去年經監察院抓包，這9筆不實支出對應的廣告商時樂公司、尼奧公司，相繼聲明未收到錢，爭議金額共2000多萬元，引起媒體與名嘴質疑，民眾黨和端木正各執一詞，成為檢方偵辦導火線之一，柯被起訴涉犯京華城案與侵占政治獻金案，至今在押。

法官今訊問重點為端木正如何製作與申報本件查核報告，端木正說受託期間，每月「抽核」政治獻金帳目各20筆收入、支出，比對憑證確認屬實，就製作查核報告，若最後收支帳與專戶餘額不符，須透過「專戶餘額差額調節表」平衡金額，才能上傳監察院申報。

法官質疑柯文哲競選收支結算與獻金專戶餘額差距約3000萬元，做「調節」前，會計師難道不必先確認兩者是否相符？端木正推稱每月「抽核」沒發現問題，且經候選人確認，才編製查核報告。

但為何申報被退件，卻補登9筆不實支出，端木正聲稱監察院通知候選人調整，李文娟要他和何璦廷從競辦提供的明細查找，何說有這9筆，他沒比對憑證、調出先前資料直接補登，「我可能有便宜行事」，但都依客戶指示辦理。

端木正更聲稱補登帳目並非他工作，應另請專人登打，但「候選人沒付錢」、他只好自己來。

法官再度質疑「會計師沒看到憑證就記帳，是否不符標準流程」，端木正跳針說有跟競辦查帳等等，法官不讓他閃躲，要他回答是否須先核對憑證，端木正答「要的」，法官接著問，「所以沒看到憑證就登打帳目，不符合會計師標準流程？」

端木正語塞，法官表明可保持緘默、無須違背自己意思回答，當事人可能顧慮量刑或自身「工作形象」，但現階段保持緘默不影響有罪無罪的認定與訴訟權益，端木正與律師最後選擇保持緘默。

檢方強調端木正去年3月底，已知柯文哲政治獻金帳目10幾筆支出有問題，卻沒做足夠與適切查核，就向監察院申報，至今提不出補登本件9筆支出的原始憑證，而「調節表」是記載已提領但沒用完、或尚未存入專戶的獻金，並非恣意掩飾不實帳目，請端木正「別混淆調節表用途」。

法官諭知擇期再開庭審理端木正所涉案情，下周二（7月1日）、下周四（7月3日）將連續提訊柯文哲與在押被告沈慶京、應曉薇等人，勘驗同案被告朱亞虎、彭振聲偵訊光碟與詰問證人。

端木正今年（2025年）3月25日首度出庭，不認罪並推稱柯文哲競選辦公室「未按時依約支付酬金」，自稱被李文娟要求、依何璦廷通知補登打支出資料出錯，「詎料2人事後不承認，我對此深感痛心」。

北院今下午2點30分開庭，端木正提前在1點多抵達躲避媒體拍攝，開完庭被問到是否違反專業流程所以啞口無言，他置若罔聞。監察院今年初裁罰柯文哲與民眾黨申報政治獻金不實，也決議將端木正移送會計師懲戒。