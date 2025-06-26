議員爆柯文哲新竹農地賣了　李國璋證實：柯家帳戶凍結需要經濟支撐

▲民眾黨新竹市黨部主委李國璋。（圖／翻攝自YouTube／謝龍介）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案羈押至今已9個月，近日新竹市議員曾資程指控，柯文哲家已悄悄脫手新竹農地，是要趁高價出售、實現個人獲利？對此，民眾黨新竹市黨部主委李國璋25日表示，誰買的、賣多少錢都查得到，難道賣地犯法了？柯家賣了農地，自己很清楚要幹嘛，柯家需要經濟來源支撐，目前陳佩琪戶頭被凍結，更不用說柯文哲的帳戶，9個月不吃不喝行嗎？賣土地是合法買賣，難道這都還要再追殺下去嗎？

新竹市議員曾資程近日指控，柯文哲若還有機會財產申報，新竹的農地將不會再列入，因為這塊農地早就悄悄脫手、不再登記在名下。問題在於，他為何要賣掉這塊農地？是在實踐他的農地保護理念？還是趁勢高價出售、實現個人獲利？

對此，李國璋25日晚間出席「惡罷退散宣講」新竹場，過程中他提到，黨派之爭從來沒有惡質到像現在這麼強烈過，尤其這兩天看到綠營民代又再繼續講到柯文哲農地，真的覺得很奇怪，以前柯文哲農地有爭議，道歉了，但同樣的雜質總統「賴皮寮」卻沒有道歉過。

李國璋表示，柯文哲的那塊農地後來整好了，不管種了什麼，總是恢復農用了，但還是有人要挑三揀四，長一根雜草，都可以說是沒有農地農用。

李國璋指出，現在又有地方特定議員指控，柯文哲的地賣給別人了，什麼叫做獲利了結？難道賣房子要賠錢賣嗎？有可能嗎？10年前買的房子或土地，不管是什麼不動產，除非有不得已的理由，10年之後出售不會有一點基本的獲利嗎？而且都是用市場合理、公開透明的價格，難道要買房子土地的人不會去看一下現況是怎麼回事嗎？不會了解那塊地是否受大家關注嗎？依然有地主買下來了，誰買的、賣多少錢都查得到。

李國璋批評，但就是有民進黨地方議員批評柯文哲獲利了結、沒有珍惜這塊土地、沒有農地農用，難道賣地也犯法了？柯文哲已經查不到金流，莫名其妙被羈押9個月了。

李國璋透露，現在柯文哲家賣了農地，自己很清楚要幹嘛，柯文哲整個家庭需要經濟來源支撐下去，因為目前陳佩琪的戶頭其實是被凍結，更不用說柯文哲的帳戶。

李國璋直言，柯文哲家戶頭被凍結，叫他們9個月不吃不喝行嗎？賣的土地是合法買賣，為何又管誰去買了、做了什麼呢？這些現金說白了，本來就是柯文哲家必須生活下去的，難道這都還要再追殺下去嗎？台灣變成這樣了嗎？

▼柯文哲、陳佩琪夫婦。（圖／記者湯興漢攝）

