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社會 社會焦點 保障人權

跌倒癱瘓！新竹男痛訴如「活著的死人」聲請安樂死　法官回應

病房,醫院（圖／達志／示意圖）

▲新竹男子向法院聲請安樂死。（示意圖／翻攝自達志影像）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名鍾姓男子因癱瘓、大小便失禁，生活難以自理，自述就像「活著的死人」，和女兒討論後，向法院聲請准許執行安樂死，希望能有尊嚴的離世，並請求免除執行者的刑、民事責任。不過新竹地院認為，生命權為重要的憲法權利，沒有嚴謹緻密的程序要件可依據，不得任意侵害，因目前我國尚無准許安樂死的立法，駁回聲請。

鍾男表示，他因跌倒造成頸椎受傷，導致頸部以下四肢僵麻、疼痛難耐，腹部有如繩子綁著，還大小便失禁，需要他人協助基本的日常生活，受傷至今身心都備受煎熬，「宛如關在牢籠裡，更像活著的死人」，希望能執行安樂死。

鍾男主張，受病痛折磨者能有尊嚴、安祥快樂的死亡，是人民的權利，並不違背公共利益和社會善良風俗，釋字第603號也認為「維護人性尊嚴與尊重人格自由發展應受憲法保護」，因此若有第3人、醫生或執行機構應他請求，提供他藥物服用，或為他進行注射，讓他有尊嚴、安祥快樂的死亡，也應依免除刑事責任及民事責任損害賠償。

不過法官指出，聲請人主張以憲法第8、22、23條、民法第16、17條與刑法第304條及大法官釋字第603號解釋為法律依據，仍無從確定為法院管轄的「家事非訟事件」範圍，聲請已難認合法。

法官表示，國家法律是否應容許女性墮胎，或容許人民因疾病等因素安樂死，是現代國家面臨的難題，不僅涉及醫學科技進展，也和人類社會的價值演進有關，雖難僅以生命權為依據，得出應絕對禁止墮胎或安樂死的結論。然而生命權堪稱最重要的憲法權利，非依正當法律程序，不得任意侵害，而立法要形成。目前我國尚無法律條文可供當事人援引，作為請求法院准許安樂死的依據，而維護人性尊嚴、尊重人格自由發展等法律原則，也是不具備明確構成要件和法律效果的法條，沒辦法作為請求安樂死的依據，駁回鍾男聲請。可抗告。

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