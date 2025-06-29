台大教授想買房給女秘書！投資反遭詐1700萬　癌逝後正宮怒告

▲台大教授和學校女秘書婚外情，教授病逝後，女秘書挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台大一名教授和學校女秘書發展婚外情，發豪語對女秘書說「賺1000萬買房給妳住」，結果因投資靈骨塔遭詐騙1700萬元，隨後教授罹癌過世，正宮也將女秘書告上法院。台北地院審理，法官判女秘書侵害配偶權，須賠償40萬元。可上訴。

正宮控訴，她和教授因故分居10年，仍會以夫妻身分出席親友聚會，直到2023年教授癌逝後，她到教授工作辦公室整理遺物，發現教授出軌證據，包含教授和女秘書於2015年4、5月間同遊德國並睡同房，2018年10月再度同遊日本，教授也借用友人私人小屋洗温泉，並表明要帶秘書去，兩人間還有「我現在比之前更加敏感」、「回台北後，我幫妳摸摸會更好」、「因為妳不洗，我一個人洗也沒有意思」等曖昧對話，此外，教授除打算買房給秘書，並每月給秘書3萬元稱「我的東西也是妳的啦」，秘書對外也以「教授夫人」自居。

正宮指出，女秘書還對他們夫妻倆的相處出謀劃策，對教授說「你手上握有最大武器是『遺產』。你可以威脅你太太，你不高興，遺產就沒她的份。從她的弱點下手，你就有自主權」，教授更對友人大方坦承和女秘書在一起，這些證據都顯示教授和女秘書的關係逾越男女正常社交往來，已侵害她配偶權，向女秘書求償60萬元。

庭審時，女秘書辯稱，教授對她說「幫妳摸摸會更好」是指刮沙，因她對負能量磁場敏感，刮沙按摩確實可舒緩。教授的3萬元她只拿過2次，至於教授當時為何匯款，因時間久遠已記不得，而教授雖說過想賺1000萬買房給她住，但卻遭靈骨塔詐騙1700多萬，她知道後對教授重申不要他的錢，教授過世後她也沒拿任何遺產。至於洗溫泉的部分，教授沒說要和她「兩個人」去，「要」去也不代表「有」去，另要教授用遺產威脅取得自主權的部分，指的則是「就醫自主權」。

女秘書認為，教授和正宮長年分居，夫妻間是否還有可侵害的「權利」或「情誼」堪疑，而就算教授對她有任何關切之情，她也謹守分際，並未逾越一般男女正常交往的範疇。

不過法官不採信女秘書說法，指出秘書曾對教授表示「我覺得我根本就是nothing嘛！...連我要陪你去住院都不行...我單身的人，為什麼要去扮演人家老婆的角色...什麼鬥陣的人，什麼你太太，什麼教授夫人，我本來一個自由自在的人，我幹嘛要去扮演那些角色？...你就是用騙得嘛！騙人說我是你老婆...」，也承認和教授在一起。

法官說，即便正宮和教授分居10年，不論正宮和教授感情如何，沒有離婚，婚姻關係變逝受法律保障，不容第三人任意破壞，判女秘書侵害配偶權，審酌正宮是國小退休老師，年退休俸約70餘萬元，女秘書也退休，家境小康等情，判女秘書賠償40萬元。可上訴。