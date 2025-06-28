南韓獸父性侵親女兒40年！連10歲「孫女」也遭毒手　法院重判25年

▲南韓七旬老翁性侵親生女40年，連孫女不放過被判25年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者閔文昱／綜合報導

南韓日前爆出一起駭人聽聞的家族性侵案，一名70多歲男子自1985年起，對當時僅8歲、就讀小學二年級的親生女兒實施性侵，長達40年，次數高達277次。期間女兒多次試圖逃脫未果，經歷4次墮胎，最終生下孫女，然而狼父卻將魔爪伸向年僅10歲的孫女。大田高等法院第一刑事部27日進行二審宣判，維持一審判決，判處狼父25年有期徒刑。

據韓媒《News1》報導，這名狼父從1985年起對女兒展開長達40年的性侵，估計次數超過270次，女兒雖在成長過程中多次嘗試逃離，卻始終未能成功，不僅被迫承受身心折磨，還因亂倫懷孕4次墮胎，最終產下狼父的「孫女」。當女兒發現父親竟也對孫女實施性侵時，忍無可忍，終於鼓起勇氣向外界求助，揭發父親的惡行。

狼父在審理期間全盤否認罪行，辯稱自己「喝醉失憶」，甚至不承認對孫女的犯罪行為。然而，法庭依據DNA鑑定結果，確認狼父罪行成立，一審法官更痛斥，「被告剝奪了受害者本應享有的平凡幸福人生的機會，毀了兩代人的人生，且毫無悔意。」因此判處狼父25年徒刑。

案經上訴，大田高等法院二審認定，狼父的犯罪性質「極其惡劣」，嚴重違反人倫，法官考慮其年齡和健康狀況後，認為一審量刑適當，駁回狼父的上訴，維持25年有期徒刑的原判。