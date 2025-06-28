新竹除了貢丸、米粉還有啥？在地人口袋名單曝　他爆推16家

▲講到新竹美食，很多人都會開玩笑回答麥當勞。（圖／記者鄭遠龍攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

新竹被許多人戲稱「美食沙漠」，有網友表示，新竹的貢丸和米粉是真的不錯，但除了這兩樣之外，他就想不到還有沒有其他的新竹美食了，「一人說一個，除惹貢丸／米粉以外的新竹美食？」結果留言瞬間被「麥當勞」淹沒，引發話題。但也有不少人認真回應，點名新竹值得一試的在地小吃。

原PO在PTT的Gossiping板問卦，「一人說一個，除惹（了）貢丸／米粉以外的新竹美食」，文中直讚新竹的貢丸真的不錯，「同學家自己做的超大顆。」另外，他覺得米粉也很好吃，「米粉也是，因為九降風，吹得很緊實還怎樣。」除了貢丸跟米粉，原PO覺得清大附近有一間醬油水廣式炒麵也讓他印象深刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，留言區有不少人一面倒狂刷「麥當勞」，「麥當勞，唯一霸主」、「麥當勞，捨我其誰」、「麥當勞，大家都知道」、「麥當勞真的好吃，我每次去新竹都會吃。」

但也是有網友認真列舉，「水潤餅」、「光客家菜就數不完了吧！粄條、粉腸、水潤餅、閹雞、牛汶水、菜包、薑絲大腸、客家小炒…太多了！」「鴨香飯」、「鴨肉炒麵還不錯吃」、「水蒸蛋糕也不錯」、「粿粽、花生湯」、「新竹的豬肉小菜都蠻好吃的。」

有人則是直接點名店家，還有網友一推就是16間，「璽子、老兄、段純貞、文化城、癮自在」、「小鳳仙跟和味的薑絲肉便當，滿多人推」、「鷹王其實不錯啊」、「本部活蝦啦！講幾次了」、「西市汕頭火鍋、一百種味道、戽斗滷肉飯、石家魚丸、汪家魚丸、麥芽餅、葉大粒的芋泥、水潤餅、黃家豬腳大王、曾記餡餅、阿明滷肉飯、璽子牛肉麵、享來初、金佳臭豆腐、郭家潤餅、北門炸粿…一時間只能想到這些。」