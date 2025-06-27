賓士男毒駕逆向狂飆！虎林國中前撞2機車釀1死6傷　重判12年7月

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹市虎林國中門口前的延平路二段，2024年9月16日發生死傷車禍，彭姓男子駕駛白色賓士逆向衝撞，造成1人死亡6人受傷。彭男於事發前吸毒品毒駕上路，新竹地院今（27）日依不能安全駕駛致人於死罪，累犯，判處12年7月有期徒刑。

彭男當時從車道靠右側一路往左飄移，先是橫越雙黃線後，逆向撞上對向的機車騎士後，幾秒後再撞上另一名騎車的71歲鍾姓阿嬤，並沿路將阿嬤推到卡在路邊的紅綠燈柱上慘死，現場車殼碎片散落一地，賓士更冒出白煙。

▲賓士逆向車禍造成1死6傷。（圖／民眾提供）

新竹地檢署指出，彭男於9月15日至16日間，先後施用第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品硝甲西泮（Nimetazepam）、愷他命（Ketamine）與去甲基愷他命（Norketamine）、美托咪酯（Metomidate）和依托咪酯（Etomidate）等毒品，於16日下午4時許，駕駛自用小客車並同時於車內施用含有美托咪酯、依托咪酯之電子菸彈，超速並跨越雙黃線逆向駛入對向車道，撞擊2輛機車造成1死6傷。



檢方依彭男素行不良，除了涉及販毒、多次無照駕駛、提供金融帳戶與詐騙集團、恐嚇等案件，又遭通緝7次，對於刑罰反應力薄弱，加以本案惡性重大，屬直接故意的犯罪。彭男未從處罰中反省，沒有改過自新的跡象，不具備減刑條件，迄今未賠償被害人和家屬分毫，犯後態度不佳，依毒駕致死罪嫌，累犯加重後，具體求刑12年8個月到14年。法院今宣判，彭男依不能安全駕駛致人於死罪，累犯，判處12年7月有期徒刑。

▲肇事彭姓駕駛。（圖／記者陸運陞攝）