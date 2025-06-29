書法藝術安定人心！花蓮蘭亭大會全國賽　老中青幼上千人參加

▲第八屆花蓮蘭亭大會全國賽吸引全國近千名書法與硬筆字愛好者齊聚一堂。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「第八屆花蓮蘭亭大會全國賽」28日在花蓮縣吉安國小隆重登場，吸引來自全國近千名書法與硬筆字愛好者齊聚一堂，花蓮縣長徐榛蔚今日親自出席，歡迎來自全國各地鄉親以筆會友，共同譜寫一場結合藝文美學與城市精神的書寫盛宴，立法委員傅崐萁、花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣議員笛布斯·顗賚也一同到場共襄盛舉。

徐榛蔚表示，在數位時代下，書法藝術能讓人心安定、啟發智慧，鼓勵孩子們透過書寫與自己對話，感受文化傳承的價值。同時，她也特別介紹花蓮縣政府辦理的「教育希望工程公費留學計畫」，每年選送10位國中生、10位高中生至美國公費留學，3位大專生赴德國德勒斯登工業大學交換等甄選程序。期許學子們把握機會，積極參與，拓展國際視野，成為具備多元文化素養的未來人才。

本屆大會延續「蘭亭」之雅意，傳承東晉王羲之《蘭亭集序》中文人雅士風雅集會、以書會友的文化底蘊。今年大會特別呼應花蓮縣114年的城市主題「繁花盛開」，象徵在歷經震災與風災考驗後，花蓮人民如同大地綻放的花朵，以堅韌與溫柔的精神重建生活，也藉由書寫的力量療癒心靈，展現花蓮文化的深度與生命的韌性。

活動現場，參賽者們年齡層橫跨老中青幼，不論性別與職業背景，皆以一筆一劃，展現心境與技藝。書法之美，不僅體現在筆畫結構與空間章法，更承載著書寫者的情感與精神，在紙墨之間鋪展出屬於每個人心中的繁花盛景。本屆比賽強調「靜中有動、動中有情」，透過書寫與自我對話，讓參賽者在紛擾的環境中尋得片刻寧靜。從書桌到舞台，這不僅是一場比賽，更是一場文化、自然與心靈交織的花蓮之旅。

在數位科技快速更迭的現在，「花蓮蘭亭大會」以傳統書寫為橋，連結世代記憶與地方文化，提醒我們：書寫，是文化的根，也是內心最真實的表達。花蓮希望藉由這場大會，讓書法的溫度再次在人們心中升起，正如今年主題「繁花盛開」所傳遞的希望與生機。

比賽得獎名單將於114年7月4日公布於活動官網（https://art.hlc.edu.tw/lanting/publish/plan2025.asp）。

