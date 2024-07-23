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好步道療癒人心！步道職人傳授經驗　打開自然思路造優質步道

▲▼步道職人文耀興親臨富源國家森林遊樂區內環山步道實地授課。（圖／花蓮分署提供，下同）

步道職人文耀興（前）親臨富源國家森林遊樂區內環山步道實地授課。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一條好的步道，可引領著人們走入自然，遠離喧囂、療癒身心。林業及自然保育署花蓮分署轄管9條步道，平日悉心養護，日前特邀請「自然思路-步道工法設計手冊」編輯群的步道職人文耀興、陳朝政實地授課，為每一條擁有不同環境條件的步道、擇定適切工法，為民眾提供更友善健康安全的好選擇。

▲▼步道職人文耀興親臨富源國家森林遊樂區內環山步道實地授課。（圖／花蓮分署提供，下同）

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分署同仁認真研討步道課題。
 
花蓮分署表示，步道做為人與自然的介面，透過細膩與萬物共好的設計能建立起友善親密關係，反之粗糙違和的作法則會把人推離自然。林業保育署委託千里步道協會執行並由艾力肯創意生活有限公司協力，2018年編制完成「步道工法設計手冊」，並於2023年重新編輯出版，彙整國內多年自然步道成果，發展可因應台灣多樣環境特性的工法設計準則，協助公務機關步道業務同仁及業界相關從業人員，建立從源頭解決問題的思維，詳察步道課題所揭露的環境因子，擇定適切的工法建立永續的步道環境。

▲▼步道職人文耀興親臨富源國家森林遊樂區內環山步道實地授課。（圖／花蓮分署提供，下同）

確認步道課題需詳察環境因子。
 
花蓮分署鼓勵同仁不斷提升本質學能，學習以細膩務實的態度因應業務挑戰，邀請編輯群之一的文耀興、陳朝政親臨富源國家森林遊樂區內環山步道實地授課，帶領學員認識手冊架構、熟悉檢索步驟，透過按部就班的操作，仔細觀察步道環境、釐清課題成因、權衡風險與利弊，妥善運用這套工具書，進行更審慎周全思考。

▲▼步道職人文耀興親臨富源國家森林遊樂區內環山步道實地授課。（圖／花蓮分署提供，下同）

林業保育署112年出版「自然思路-步道工法設計手冊」。
 
文耀興笑稱，從事步道工程二十多年，解決步道課題如同解聯立方程式的過程，懷著好奇與友善的態度，細心體會每一條步道的獨特氣質，詳察在地地質、水文、植被等環境，設計符應各項條件的工法，才能保全並彰顯步道的人文與自然價值。「自然思路-步道工法設計手冊」不只傳遞作者群理念，也總結林業保育署擘劃與建置自然步道的多年經驗及與NGO團體的合作成果，希冀為台灣步道公共工程提供一條柔軟而細緻的思考通徑。

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