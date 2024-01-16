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南台別院分享臘八粥　黃偉哲：感謝善行義舉淨化人心

▲光山南台別院16日由住持滿舟法師，提前親送臘八粥至台南市政府與市長黃偉哲分享，黃偉哲也對於佛光山長久以來對台南社會福利的重大貢獻致上謝意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲光山南台別院16日由住持滿舟法師，提前親送臘八粥至台南市政府與市長黃偉哲分享，黃偉哲也對於佛光山長久以來對台南社會福利的重大貢獻致上謝意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝農曆12月8日的佛陀成道日，佛光山南台別院每年準備佛粥(臘八粥)，除在道場供應禮佛信眾外，還分送政府機關、公司行號、弱勢團體等單位，16日南台別院住持滿舟法師，提前親送臘八粥至台南市政府與市長黃偉哲分享，黃偉哲也對於佛光山長久以來對台南社會福利的重大貢獻致上謝意。

▲光山南台別院16日由住持滿舟法師，提前親送臘八粥至台南市政府與市長黃偉哲分享，黃偉哲也對於佛光山長久以來對台南社會福利的重大貢獻致上謝意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，臘月來臨就是歲末寒冬時節，對於弱勢民眾來說特別需要協助照顧。長久以來，佛光山南台別院秉持星雲法師「做好事、說好話、存好心」的崇高理念，不論是在防疫工作、淨化人心方面，對台南的社會福利事業做出偉大貢獻，他也代表台南市民至上最深的謝意。

另外，2023年國慶晚會於台南盛大舉行，佛光山響應捐贈2500包平安米及致贈星雲大師的書籍《一筆字》予與會嘉賓，市長黃偉哲也代慶籌會主委兼立法院長游錫堃致贈感謝狀，滿舟法師則回贈春聯「雲水自在 祥和歡喜」。

▲光山南台別院16日由住持滿舟法師，提前親送臘八粥至台南市政府與市長黃偉哲分享，黃偉哲也對於佛光山長久以來對台南社會福利的重大貢獻致上謝意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

佛光山南台別院住持滿舟法師表示，今年提供3萬份臘八粥免費供大眾享用，臘八粥不僅是與大眾結緣，更是象徵光明與祝福，在寒冬送暖，期盼大家攜手增進社會安祥和諧。

▲光山南台別院16日由住持滿舟法師，提前親送臘八粥至台南市政府與市長黃偉哲分享，黃偉哲也對於佛光山長久以來對台南社會福利的重大貢獻致上謝意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

相傳佛陀成道前，曾苦行6年而未證悟，因而決定放棄苦行的方式，當佛陀來到尼連禪河邊，因飢餓過度體力不支，即昏厥倒地，幸蒙牧羊女供養乳糜，佛陀飲用後，體力逐漸恢復，回到伽耶山端坐在菩提樹下，金剛座上，立誓不證菩提絕不起座，終於在12月8日這一天，夜睹明星悟道，是日稱為「佛成道日」，因此每年臘月初八，佛陀成道日這一天，一般寺廟道場都會煮臘八粥供眾。

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