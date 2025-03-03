誰在你背後「潑髒水」？　林萃芬揭露4種常見造謠者的心理動機

▲諮商心理師林萃芬。（圖／時報出版提供）

文／林萃芬

摘自／時報出版《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》

演藝圈近日掀起「大嘴巴風波」，不實流言讓不少藝人形象受損，甚至引發人際決裂。類似的情境在日常生活中也屢見不鮮，無論是造謠、誹謗或是誤傳，都可能對心理造成嚴重創傷。專業諮商心理師林萃芬在《從說話洞察人心》（時報出版）一書中提到，許多人面對流言時，會產生急性壓力反應，腦中不斷浮現惡意言論導致失眠，甚至引發焦慮、憂鬱、恐慌等身心症狀。

造謠的常見模式：從演藝圈風波看人際攻擊

近期，藝人小優遭經紀公司老闆吳宗憲證實解約，起因是她「大嘴巴」亂傳緋聞，引發眾多藝人不滿。事件爆發後，宋羽葤公開錄音檔，指控小優造謠她與胡瓜的關係，甚至散布她「靠關係拿主持棒」等說法。而原本與小優交好的閨密玥熹，也公開對話紀錄，強調自己曾多次遭受不實攻擊，讓事件持續延燒。林萃芬指出，這類「潑髒水」行為並非偶然，而是出於某些心理動機，常見的有以下四種類型：

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1.嫉妒心理：見不得別人好，故意破壞名譽

某位女性朋友多次戀情無疾而終，後來才發現，每當她交新男友，閨密便趁機誹謗她「性經驗豐富、不檢點」，導致對方退避三舍。類似情境也曾發生在演藝圈，某位新星因被人惡意指控「酗酒、出賣身體」，最終不堪輿論壓力選擇輕生。

2. 渴望關注：用流言操控關係

一名女子婚後隨夫赴美生活，起初以為與婆婆關係融洽，未料婆婆在丈夫面前表現友善，卻私下散播負面言論，讓丈夫漸漸疏遠她。最後，女子因無法承受精神折磨選擇離婚，卻發現即使婚姻結束，外界仍將她視為「不孝媳婦」，讓她對人際關係產生極大不信任感。

3. 報復心理：利用流言孤立他人

疫情期間，曾有人為了報復他人，在網路上散布「某人確診但仍趴趴走」的不實消息，導致當事人遭受異樣眼光，甚至失去工作。雖然警方最終查明真相，但對當事人造成的心理傷害已無法挽回。

4. 追求流量：以造謠換取關注

部分網紅、媒體為了博取點擊率，會刻意散播聳動不實的內容。例如，有女性只是去拿快遞，卻被網友偷拍並附加惡意敘述，標籤為「人妻勾引快遞員」，導致當事人陷入輿論風暴，甚至因此罹患憂鬱症。

如何應對不實流言？

面對造謠與誣衊，許多人會選擇沉默或試圖澄清，但往往效果有限，甚至讓自己陷入更深的心理壓力。林萃芬在書中強調：「不要只告訴受害者『不要在意』，而是要幫助他們拆解謠言，還原事實。」她提供三個關鍵策略，幫助人們在流言蜚語中保持心理穩定：

1. 尋求支持系統：與值得信賴的朋友、家人或專業心理師討論，不讓惡意言論影響自我認同。

2. 運用公正平台澄清：若情況嚴重，可透過媒體或法律管道，確保事實不被扭曲。

3. 建立心理防禦機制：意識到造謠者的心理動機，降低對不實言論的情緒反應。

★本文摘自時報出版《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》，作者林萃芬，擁有專業諮商心理師的證書，多年來推廣心理學不遺餘力，該書分享藉由深入淺出分析各種常常聽到的語言，說明語言背後的心理動機外，也整理出不受傷害的應對方式。