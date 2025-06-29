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劃下24年服役句點！日本主力火箭H2A今晨發射　成功將衛星投入軌道

▲▼日本29日凌晨在種子島宇宙中心成功發射搭載氣候觀測衛星的運載火箭H2A。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本29日凌晨在種子島宇宙中心成功發射搭載氣候觀測衛星的運載火箭H2A。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本長年服役的主力火箭「H2A」完成最後一次發射任務，搭載溫室氣體觀測衛星「息吹號」（いぶきGW）於今（29）日凌晨自鹿兒島縣種子島宇宙中心成功升空，約16分鐘後順利進入預定軌道。H2A火箭以高達98％的發射成功率，為其長達20餘年的服役生涯劃下完美句點，考量發射的高昂成本，未來日本將全面轉向新一代「H3」火箭系統。

根據《日本放送協會》，H2A第50號火箭於日本時間29日凌晨1時33分（台灣時間凌晨0時33分）發射升空，象徵該型火箭的最終任務正式啟動。火箭順利完成助推器與第一節火箭的分離後，約16分鐘後將搭載的觀測衛星「息吹號」（いぶきGW）送入預定軌道。發射控制室內隨即傳出歡呼聲，相關人員擁抱、握手慶祝任務成功。

本次任務的觀測衛星「息吹號」（いぶきGW），由宇宙航空研究開發機構（JAXA）與日本環境省共同研發，高約5公尺、重達2.6噸，配備兩種高性能感測器，可從太空中精密觀測溫室氣體濃度、北極冰層變化等資訊。

息吹號結合了過去「いぶき2號」與水循環觀測衛星「水滴號」（しずく）的功能，能以廣域模式及精密模式對全球進行更高解析度的氣候監測，未來有助於識別如大型城市或發電廠等主要排放源。

▲▼發射成功後，三菱重工相關負責人士鈴木啓司表示，「宛如作夢般」。（圖／達志影像／美聯社）

▲發射成功後，三菱重工相關負責人士鈴木啓司表示，「宛如作夢般」。（圖／達志影像／美聯社）

H2A火箭自2001年首飛以來共發射50次，僅於2003年發射6號機時失敗，整體成功率達98%，儘管達到世界最高水準之一，但其發射成本高昂，國際商業接單只有5次，包括為加拿大、英國、南韓與阿拉伯聯合大公國等國家執行5次發射任務，展現日本航太產業的國際競爭力。

H2A也曾執行多項重要任務，包括將「隼鳥2號」送往小行星取樣返回地球、日本首度成功登月的「SLIM」、氣象衛星「向日葵」、地球觀測衛星「大地」及日本版GPS「準天頂衛星系統」等，廣泛應用於科學、民生與安全領域。

三菱重工宇宙事業部長五十嵐巖於記者會中表示，「H2A的每一次發射都克服許多挑戰，這次是最後一枚，但我們會將這份信賴延續到H3火箭，持續推進日本的太空事業。」

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