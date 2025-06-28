「阿家生蠔」老闆娘道歉還原現況！　1原因讓老闆情緒失控

▲尹到怡（左）近日在頻道上透露，到澎湖「阿家生蠔」消費，卻遭到老闆言語挑釁。（圖／윤도이 尹到怡 DOILY LIFE YouTube）

圖、文／CTWANT

前南韓女團FANATICS成員尹到怡（Yoon Doyeon）近日和李家儀到澎湖的「阿家生蠔」海產店光顧，卻遭到老闆言詞挑釁羞辱，影片曝光後掀起輿論風暴，不少網友質疑為何老闆娘從頭到尾未制止丈夫失控。對此，老闆娘也在影片下方留言回應，還原當天現況。

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針對外界批評聲浪，該店老闆娘隨後在影片下方留言，為尹到怡與友人經歷的突兀場面表達歉意。她指出，當天丈夫已有飲酒狀況，自己一開始無法掌握對方情緒與意圖，加上尹到怡已開拍影片，她也不敢貿然插手，只盼能儘速讓整起用餐過程落幕。

老闆娘進一步解釋，當時丈夫忽然情緒失控、大聲喊出「不給拍，全部洗掉」，讓她也感到極為尷尬。後來丈夫甚至一度收走食物，但又將餐點端回，讓她難以理解對方行為。直到丈夫離席休息時，她才詢問原因，對方回應是因為客人未先徵詢是否能拍攝影片，讓他感到不悅，認為店家不應無條件配合網紅拍片。

她補充，當下自己也突然入鏡，連思考反應的時間都沒有，儘管表面維持應對，心中其實極為錯愕，還趁鏡頭轉開時提醒尹到怡不要拍攝到自己。她表示，未來將會和丈夫進行深度溝通，也期望所有網紅拍攝前應先徵得店家同意，以避免誤會重演。

最後，老闆娘在留言中向尹到怡與家儀正式致歉，坦言語言隔閡加上處理方式不周，確實讓人感到不舒服與困擾。她也誇讚尹到怡在拍攝中稱讚食物可愛有趣，但仍表示「真的很對不起」。然而，根據後續網友爆料，該店老闆已表明不再補辦營業登記，打算永久歇業，事件恐將以餐廳關門作結。

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