微軟宣布告別「藍白當機」畫面！改用「黑底白字」　重開機僅2秒

▲微軟的當機畫面將進行變化。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

微軟日前正式宣布結束使用將近40年的「藍色死亡畫面」（blue screen of death），並將以全新設計的黑色重啟畫面取而代之，預計在今年夏季正式推出，在Windows 11的24H2版本中全面實施。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，使用者熟悉的「藍底白字」畫面是源自於1985年Windows 1.0，該系統崩潰時就是使用藍底白字畫面，久而久之，這個畫面不僅代表系統錯誤，同時也成為網路迷因與科技文化的一部分。

微軟企業與作業系統安全副總裁魏斯頓（David Weston）在27日的部落格文章中指出，公司正推動名為「Windows韌性倡議」（Windows Resiliency Initiative，WRI）的新計畫，強調系統應對意外狀況的能力。他表示，現代企業仰賴不中斷的運算環境，非預期重啟雖難以完全避免，但微軟有責任減少其對使用者工作的干擾。

新版本的「黑色死亡畫面」，也被微軟稱為「簡化的非預期重啟介面」，將新增重啟倒數計時器，並保留必要的技術資訊如錯誤代碼與驅動程式名稱，讓IT管理員能迅速排查問題。

根據魏斯頓說法，更新後的畫面能將電腦從當機狀態中回復的時間縮短至大約2秒，並且在介面設計上更貼近Windows 11的整體視覺風格。

同時，微軟也在本週釋出針對Windows 10的後續方案。雖然Windows 10的技術支援將於2025年10月14日正式終止，但用戶可透過加入「延伸安全更新」（Extended Security Updates，簡稱ESUs）計畫，繼續獲得安全更新。加入方式包括使用Windows備份同步設定、兌換1,000個Microsoft Rewards積分，或是支付一次性30美元費用。

延伸閱讀

▸ 狂接信用卡推銷電話！他把銀行告上法院 「成功獲賠2萬」網跪求教程

▸ 范瑋琪陸綜唱歌翻車 命理師揭她前世今生

▸ 原始連結