日本千島海溝強震恐釀海嘯　氣象署：宜蘭、西部地形需留意

▲北海道發生多次4級地震，日本氣象廳呼籲民眾做好準備。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者周湘芸／台北報導

日本北海道東部外海地震頻繁，5月中旬以來已出現6次震度4以上的地震，更有日本專家提到，當地的千島海溝一旦發生強震，可能造成大海嘯。對此，我國中央氣象署地震預報中心主任吳健富表示，日本地震波傳遞到台灣後會逐漸衰減，但若發生海嘯就要留意斷層破裂方向，像地勢較緩的宜蘭、西半部沿海都需要留意。

吳健富表示，日本位於4個板塊交界，地震常發生且規模較大，原因在於斷層長度較長。例如2011年的311大地震，其規模達到9級，主要是斷層延伸距離遠。而台灣的斷層最多長達100多公里，規模相對不會太大。

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他進一步解釋，日本地震發生位置多位於海域，容易誘發海嘯。地震波在傳遞過程中會因地層衰減，抵達台灣時震度通常較低。然而，若海嘯伴隨而來，影響程度則取決於斷層破裂方向。例如311地震的海嘯主要向美國西岸傳遞，台灣位於相對陰影區，海嘯高度僅約10公分，影響有限。

吳健富說明，海嘯波在深海區域傳遞速度快，但進入淺海時速度減緩，從快到慢的過程中就容易堆高形成海嘯。因此除了觀察海嘯方向，也要看哪些地區有堆高條件，台灣東北部及西半部的海水浴場因地形特性就需留意，過去在基隆、台南及嘉義都曾發生過海嘯，相較之下，花東縱谷就不易發生。

針對千島海溝的地震風險，吳健富表示，目前該斷層仍需更多學術研究，但台灣及日本應時刻保持地震及海嘯風險意識。他補充，許多盲斷層是在地震後才被發現，甚至斷層可能因地震延伸。例如2022年關山地震後，相關研究發現斷層向北延長了20公里。

他指出，日本北海道地震頻繁，但對台灣的影響主要在於海嘯，由於海嘯通常具有較長的應變時間，若太平洋海嘯中心或日本氣象廳發出警告，氣象署會透過相關機制通知民眾，確保安全防範措施到位。