賴清德喊新時代2使命：協助中小企業轉型　讓全民共享經濟發展果實

▲民進黨第21屆第2次全國黨代表大會28日舉行。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（28）日召開全國黨代表大會，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時指出，欽佩感謝歷屆黨主席及民進黨前輩們，和台灣人民站在一起，要學習前輩犧牲奮鬥的精神，承擔新時代的使命：第一，要「顧主權、護民主」、第二，「拚經濟、濟弱勢」，全球政經局勢的快速變動，對於台灣而言，是挑戰，也是機會。我們必須提升台灣經濟韌性，協助國內中小企業轉型升級，調整台灣的經濟體質，在拚經濟的同時，也要均衡台灣發展，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實。

賴清德致詞時表示，自從擔任民進黨主席，每次走進中央黨部，看到掛在牆上的創黨十八人工作小組照片，他內心的感觸更深。發自內心欽佩感謝，這些創黨前輩勇敢無懼，在1986年，仍在戒嚴、會抓會關的年代，不惜生命，創立了民主進步黨，也因此打破黨禁。

賴清德指出，同時也欽佩感謝歷屆黨主席及民進黨前輩們，和台灣人民站在一起，一方面，打破黨禁、報禁，突破戒嚴，另一方面，推動國會全面改選，總統直選，追求言論自由，爭取人民作主。尤其是，當他看到照片中的傅正老師時，就會想起他說過，「我在台灣所追求的，甚至不惜以自由為代價，乃至生命為代價所追求的，第一是民主，第二是民主，第三還是民主，除了民主，還是民主。」

賴清德表示，自己特別拜託游錫堃前主席，組成「創黨精神深化小組」，整理民進黨的過往歷史，讓我們不忘創黨精神，代代相傳，為了台灣的民主繼續努力打拚。各位黨內同志，為建構更好的民主，打造更好的台灣，我們要學習前輩犧牲奮鬥的精神，承擔新時代的使命：

第一，要「顧主權、護民主」：賴清德強調，我們都知道，有主權才有國家，有民主才會有自由。我們要特別小心，中國利用我們的多元開放，進行統戰滲透，傷害我們的民主。面對中國的軍事威逼，我們要持續強化國防力量，除了對外進行軍事採購，也連結民間研發能力，推動國防自主，建構全民防衛體系。

賴清德表示，對於中國滲透、統戰的威脅，我們必須提升全社會防衛韌性，結合公民社會的力量，參與、組織公民教育，提高媒體識讀能力，增強國安意識，團結國人，齊心抵抗分化。

第二，「拚經濟、濟弱勢」：賴清德指出，這一年多來，全球政經局勢的快速變動，對於台灣而言，是挑戰，也是機會。我們必須提升台灣經濟韌性，立足台灣，布局全球，拓展國際多元市場。要提升經濟韌性，就得了解各行各業的需求，改善投資環境，利用台灣科技與創新的優勢，吸引更多國外的投資來到台灣。

賴清德直言，同時，我們必須要協助國內中小企業轉型升級，調整台灣的經濟體質，提升國際競爭力。我們在拚經濟的同時，也要均衡台灣發展，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實。因此，我們更要貼近公民社會，進行對話，理解各族群的需求，讓國家政策可以照顧到社會每個層面。也要擴大投資公共建設，帶動地方繁榮，縮小城鄉差距，均衡台灣發展，讓人人安居樂業。