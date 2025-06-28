「大地震預言」引恐慌　氣象署公布保命4招

▲氣象署公布地震防災4關鍵。（圖／「報地震 - 中央氣象署」臉書）

記者李姿慧／台北報導

日本鹿兒島外海的吐噶喇群島近1周狂震超過500次，加上7月5日規模9以上東日本大地震預言發酵，引起民眾恐慌。氣象署表示，與其擔心災害來臨，不如養成防災習慣，包括固定中大型家具、熟悉趴下掩護穩住等保命步驟、避難地點先約好、自備救命百寶袋。

氣象署在臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」公布地震4大防災重點，指出與其擔心災害來臨，不如動起來，養成「日常防災」的習慣；災害無法預測，但可以選擇做好準備，降低災害帶來的風險與損害。

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氣象署說，首先是「123木頭人，家具不亂動」，民眾可事先固定家中大型家具，可以降低地震傾倒的風險；第二，則是熟悉地震保命三步驟，把「趴下、掩護、穩住」練成直覺反應，掌握周圍逃生路線，地震發生時才能臨危不亂，守護自己與家人。

第三，避難地點先講好，氣象署說明，萬一房屋受損，就知道該去哪裡避難，也和家人約好集合地點，就算上班、上學時間發生大地震導致通訊中斷，也能確認彼此安全；第四，自備救命百寶袋，氣象署表示，民眾可準備緊急避難包，包含飲用水、乾糧、手電筒、電池、簡易醫藥用品等，停電停水免緊張。

此外，海嘯防災上，氣象署也提醒，雖然台灣較少遭遇大型海嘯，還是不能掉以輕心，沿海地區多設有海嘯疏散避難地圖，平時主動留意這些標示的位置與內容。一旦海嘯發生，就能迅速依照避難路線前往安全地點，通常避難場所會設在地勢較高或結構堅固的建築物內。

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