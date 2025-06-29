上下班要花2小時！他猶豫是否租屋「用錢換時間？」　網友給答案

▲原PO開車上班，來回要花2小時。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果公司距離住家較遠，會花錢租屋，還是花時間通勤？近日有網友發文透露，他開車上班的話，來回要花2小時，但若租屋，每個月則要負擔約6000元的房租，這樣的狀況，大家會租屋還是繼續通勤？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「欸這樣大家會租房子還是通勤」為標題發文，提到他目前是開車上班，來回要花2小時，油錢則會花3000元。倘若他現在租房子的話，每月要負擔6000元的房租，到公司來回則只要20分鐘。以這樣的狀況來說，大家會花錢買時間嗎？

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貼文曝光後，有網友認為，「來回20分鐘我會通勤，前提是家人不煩」、「高速公路居多就通勤」、「選開車，不想上班跟休假同一個生活圈」、「開車1小時當然通勤啊」、「家裡如果溫暖又舒服，會選擇通勤」。也有網友表示，「來回2小時我會租房，通勤時間太長很累」、「租房子，遇到下雨方便一點」、「時間就是金錢」。

也有網友回應，「租公司旁邊的套房，1萬2000元、來回2分鐘」、「既然要租，就租公司走路5分鐘內的」、「家裡舒服又不累就通勤，會累又不用顧家庭就租屋，6000元有車位非常便宜」、「看工作性質，輕鬆、能準時下班的才考慮通勤」、「看薪水來決定囉」。話題引起討論。