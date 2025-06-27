北市「免洗餐具」要收費了！大票哀：出門到底要帶多少東西？

▲北市公告餐飲不得免費提供一次性餐具。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北市公告自今年7月22日起，位於北市的政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館，販售餐飲時不得免費提供一次性餐盒、碗、筷子及湯匙，每項收費不得低於1元，列管場所約280處。對此，就有網友質疑，原本餐點的定價應該就包含這些成本，如今若要另外收費，那餐點是否應該降價，話題引發討論。

北市府長期致力減塑減廢，於105年及109年陸續推動「台北市政府禁用一次性及美耐皿餐具執行要點」與「台北市政府一次性餐具外帶計價及分類回收執行計畫」，現在進一步因應北市淨零排放管理自治條例，公告「台北市販售餐飲不得免費提供一次性餐具之公私場所、品項及收費標準」，先由公部門率先落實，以一次性餐具計價收費，並鼓勵自備環保餐具。

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不過，政策一出引發反彈，就有PTT網友直呼，「使用者收費個屁，早就被加在售價內了，那你餐點要不要降價」、「紙巾要不要也收費」、「看來隨身攜帶便當盒的日子不遠了」、「變形漲價喔？」

還有人開酸，「我都帶餐具了，乾脆自己帶便當，外食業者關一關吧」、「以後出門要帶鍋碗瓢盆、筷子湯匙、沐浴乳牙膏牙刷洗面乳」、「出門到底要帶多少東西？」其中，有網友則表示，「有經驗，去吃魯肉飯，外帶有用到紙盒，每個加5，等他包好才說，不寫出來。」