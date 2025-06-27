　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市「免洗餐具」要收費了！大票哀：出門到底要帶多少東西？

▲▼餐飲業限外帶 免洗餐具便當盒量增大 價格上漲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北市公告餐飲不得免費提供一次性餐具。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北市公告自今年7月22日起，位於北市的政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館，販售餐飲時不得免費提供一次性餐盒、碗、筷子及湯匙，每項收費不得低於1元，列管場所約280處。對此，就有網友質疑，原本餐點的定價應該就包含這些成本，如今若要另外收費，那餐點是否應該降價，話題引發討論。

北市府長期致力減塑減廢，於105年及109年陸續推動「台北市政府禁用一次性及美耐皿餐具執行要點」與「台北市政府一次性餐具外帶計價及分類回收執行計畫」，現在進一步因應北市淨零排放管理自治條例，公告「台北市販售餐飲不得免費提供一次性餐具之公私場所、品項及收費標準」，先由公部門率先落實，以一次性餐具計價收費，並鼓勵自備環保餐具。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，政策一出引發反彈，就有PTT網友直呼，「使用者收費個屁，早就被加在售價內了，那你餐點要不要降價」、「紙巾要不要也收費」、「看來隨身攜帶便當盒的日子不遠了」、「變形漲價喔？」

還有人開酸，「我都帶餐具了，乾脆自己帶便當，外食業者關一關吧」、「以後出門要帶鍋碗瓢盆、筷子湯匙、沐浴乳牙膏牙刷洗面乳」、「出門到底要帶多少東西？」其中，有網友則表示，「有經驗，去吃魯肉飯，外帶有用到紙盒，每個加5，等他包好才說，不寫出來。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
負債逾10億！　科技大廠聲請破產
快訊／800元包牌中17.53億！　買法曝光
快訊／等到了！　日圓史上最甜快換
新車塞爆台北港！　車商傳7月祭「最殺促銷」
58萬旅遊YTR衝烏克蘭！哭曝「旅館趕人」　律師開轟2行為
快訊／安全繩扯斷！　工人墜落摔死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高中生破解悠遊卡盜領數十萬　教育局急澄清：不在台北市就讀

北市「免洗餐具」要收費了！大票哀：出門到底要帶多少東西？

颱風警報期間新增「濱海鄉鎮風力預測」　7月起上路

快訊／10:42台東近海規模3.5地震　最大震度2級

58萬YTR戰地旅遊　哭曝旅館「動手趕人」！律師傻眼開轟2行為

氣象署估下半年「3到5個颱風」接近台灣　可能走2路徑

台大、成大、陽明交大蟬聯《遠見》最佳大學前3　私校中醫大最佳

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

八仙塵爆10年！　倖存者穿上制服出現英雄形象

民眾爆：知名連鎖壽司店「扇貝壽司」蛆在上面蠕動

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

高中生破解悠遊卡盜領數十萬　教育局急澄清：不在台北市就讀

北市「免洗餐具」要收費了！大票哀：出門到底要帶多少東西？

颱風警報期間新增「濱海鄉鎮風力預測」　7月起上路

快訊／10:42台東近海規模3.5地震　最大震度2級

58萬YTR戰地旅遊　哭曝旅館「動手趕人」！律師傻眼開轟2行為

氣象署估下半年「3到5個颱風」接近台灣　可能走2路徑

台大、成大、陽明交大蟬聯《遠見》最佳大學前3　私校中醫大最佳

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

八仙塵爆10年！　倖存者穿上制服出現英雄形象

民眾爆：知名連鎖壽司店「扇貝壽司」蛆在上面蠕動

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

鬼鬼輕鬆帶娃曝「簡配版媽媽包」　楊謹華、蔡詩芸換Max Mara蝴蝶結美衣

23.8萬、便宜2.1萬！台灣山葉「國產化Xmax 300」上市　第3季交車

20歲男闖紅燈「斑馬線撞死婦」超劣黑底曝　無照騎車5年挨罰6次

台幣狂升台積電還能買？台股8月再創高？　杜金龍解析

新台幣「28字頭」了　謝金河：拉大產業差距

蕭美琴去年訪捷克遭中國策劃碰撞　林楚茵轟：藍白一句譴責都沒有

光罩子公司群豐科技聲請破產　債務逾10億、母公司拋棄8300萬債權

快訊／嘉義工廠大火！濃濃黑煙、火舌不斷竄出　警消搶救中

高中生破解悠遊卡盜領數十萬　教育局急澄清：不在台北市就讀

74歲翁逆撞工程車！猛踩油門燒胎畫面曝　驚見他中風倒駕駛座

生活熱門新聞

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

4年前收賈永婕防疫神器！急診醫嘆同事全跑光了

民眾爆：知名連鎖壽司店「扇貝壽司」蛆在上面蠕動

換護照可線上申辦！7月新制一次看　北市免洗餐具要收費

賀瓏不高、顏值普　桃花卻很旺？網曝「1優點超吃香」

出國買「這款泡麵」當伴手禮　返台秒噴100萬

出國玩回來千萬別這樣做！這裡藏菌量比馬桶高58倍

冷心低壓通過「明天午後3地雨最大」　下周有利颱風生成

橡皮擦「深淺藍、綠色」3款差在哪？　文具商解答

高空冷心低壓防冰雹攻擊！　下週可能有颱風如「天女散花」

他指「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感

更多熱門

相關新聞

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

日圓走貶，台銀日圓現鈔牌告賣出價今（18）日上午9時以後，最低一度出現「0.2042」的價位，創下史上最低。對此，就有不少網友熱議此事，紛紛直呼「傳說中的0.19要到了嗎」、「滿手日幣，但還是想繼續換」、「窮到只剩下日幣了」。

批賴清德開民主倒車　蔣萬安嗆：賴也是要被打掉的雜質嗎？

批賴清德開民主倒車　蔣萬安嗆：賴也是要被打掉的雜質嗎？

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

不是鳳梨酥！他見韓國遊客來台狂掃「2物」

不是鳳梨酥！他見韓國遊客來台狂掃「2物」

北市酒駕累犯32人名單出爐　「彭信凱」4次最多

北市酒駕累犯32人名單出爐　「彭信凱」4次最多

關鍵字：

台北市環保餐具餐飲業PTT

讀者迴響

熱門新聞

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

台人不敢去了！日本飯店嘆：訂房退光光

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

快訊／美秀集團深夜緊急聲明：與修齊即日起停止合作

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！

即／威力彩17.3億一注獨得　獎落台中

獅魔術數字又消失　兄弟追平燃封王希望

更多

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面