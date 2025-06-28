「台積電上班、當住院醫師」誰更累？大票一致選：沒更操的了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

職場辛勞程度總讓人熱議，尤其是兩大高工時代表「台積電工程師」與「住院醫師」，網友就發文提問，兩者誰比較累？一提到台積電就想到賣肝，加班文化眾所皆知，而醫院的住院醫師則被視為血汗勞工，連日熬夜、責任壓力也非常大。網友也熱烈回應，不少人認為兩者都超操，但住院醫師累到「命都快沒了」！

有網友在PTT的Gossiping板問卦「在台積電上班 和 當住院醫師 哪個比較累？」文中表示，在台積電上班會被說是賣肝，住院醫師則被稱血汗勞工，兩者皆以超時工時著稱，「有沒有人身邊兩種人都有，可以比較一下哪個比較累嗎？」

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不少人直言住院醫師絕對比較累，「值班一值是30幾小時起跳」、「醫師是面對人，工程師是面對機器，哪個比較累想都知道」、「沒有什麼職業比住院醫師更操了」、「薪水低，還得面對家屬壓力、醫療訴訟」。

甚至有人分享實例，「我姨丈住院，住院醫師和主治醫師晚上九點來查房、早上七點開晨會，給你參考」、「台大外科一名住院醫師因血癌拖到來不及就醫，門診前一天腦出血快掛了。」

另一派則直呼，台積電的壓力也不小，「Tsmc 的壓力：幾百萬美金的 wafer 在線上，不輸人命啦」、「主管會為了死貨比死人還兇。」但普遍認為，工程師至少能休息，「輪班雖累，但休息時間能躺就躺」、「住院醫師根本沒有完整的休息時間」、「有朋友的兒子剛好一個醫師一個工程師，聽他們比較是累的很累，但是科技業薪水高很多。」