守護居家安全　麻豆消防攜手里長發放住警器打造社區防火安全網

▲南消麻豆分隊攜手婦女防火宣導隊走入社區協助住戶安裝住警器，守護弱勢家庭防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對夏季火災風險升高，台南市消防局第二大隊麻豆分隊與區公所及20里里長攜手合作，共同推動「住宅用火災警報器」（簡稱住警器）補助專案，針對弱勢住戶進行火災預防強化，近期已配發210顆住警器至社區，並結合婦女防火宣導隊深入住家宣導防災觀念，獲得居民高度肯定。

麻豆消防分隊日前結合區公所「災害防救會報」及「里長聯繫會議」，成功協調各里共同投入，後續由警消攜手婦女防火宣導隊，實地走入社區執行三項行動：協助安裝住警器、宣導防火觀念、診斷居家消防安全。消防人員提醒，住警器安裝位置包含廚房、臥室、樓梯間等重要空間，一旦偵測到濃煙便會發出警報聲，有效爭取黃金逃生時間，被譽為「居家生命守門員」。

消防局長李明峯表示，落實市長黃偉哲「安全大台南」施政理念，是市府不變的承諾。尤其夏季高溫，火警頻傳，住警器不僅價格親民、安裝簡便，還能有效提升火災預警能力。李局長也呼籲民眾定期測試功能，確保長期正常運作，共同打造更安全的生活環境。

第二大隊大隊長王騰毅則指出，麻豆區擁有熱心參與的「婦女防火宣導隊」支援行動，讓防災教育更為落實。王騰毅強調：「家家戶戶自主安裝住警器，是守護家人的最關鍵一步」，並歡迎更多熱心市民加入宣導行列，攜手守護台南平安。